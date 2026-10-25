خطر وقوع سیلاب در ۸ استان

سازمان هواشناسی نسبت به تشدید رگبار و رعدوبرق در هشت استان و خطر وقوع سیلاب هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ دوشنبه (۴ آبان‌ماه) در گلستان، خراسان‌شمالی، شمال خراسان‌رضوی، شمال و شرق سمنان، شرق مازندران و هرمزگان و سه‌شنبه (۵ آبان‌ماه) در خراسان‌شمالی، شمال خراسان‌رضوی، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و نیمه شمالی سیستان‌وبلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

از آثار این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، خودداری از طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آب‌روها،‌ اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه می‌کند.