هشدار پلیس فتا درباره تبلیغات خودکار تلگرام

معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار درباره تبلیغات خودکار تلگرام در برخی کانال‌ها، گفت: نمایش یک تبلیغ در کانال معتبر، به معنای وابستگی تبلیغ‌دهنده به آن مجموعه یا تأیید محتوای تبلیغ از سوی مدیران کانال نیست.

سرهنگ جواد مختاررضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با هشدار درباره تبلیغات خودکار تلگرام، اظهار داشت: برخی پیام‌های تبلیغاتی که هنگام مشاهده کانال‌های خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و کانال‌های اقتصادی نمایش داده می‌شوند، توسط سامانه تبلیغاتی خود تلگرام و بدون تأیید موردی مدیر کانال منتشر می‌شوند، در حالی که این تبلیغات محتوای اصلی کانال

نیستند.

مختاررضایی افزود: این تبلیغات ممکن است کاربران را به کانال‌های متفرقه، مطالب با ظاهر خبری یا پیشنهادهای مالی و سرمایه‌گذاری هدایت کنند. نمایش یک تبلیغ در کانال معتبر، به معنای وابستگی تبلیغ‌‌دهنده به آن مجموعه یا تأیید محتوای تبلیغ از سوی مدیران کانال نیست.

وی ادامه داد: مجرمان سایبری می‌توانند از اعتماد مخاطبان به کانال میزبان سوءاستفاده کنند و با تبلیغات فریبنده، کاربران را به صفحات جعلی، ربات‌های مخرب یا پرداخت وجه هدایت کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا توصیه کرد: کاربران تبلیغ‌ها را با برچسب «Ad» یا «Sponsored» از مطالب اصلی کانال تفکیک کنند و صرفاً به‌دلیل دیدن تبلیغ در کانال یک رسانه یا مجموعه شناخته‌‌شده، به آن اعتماد نکنند. پیش از پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات شخصی، اعتبار تبلیغ‌‌دهنده را از مسیری مستقل بررسی کنند.