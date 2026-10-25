کیفرخواست بلاگر هتاک اینستاگرامی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد

کیفرخواست بلاگر هتاک به اتهام اقدام آگاهانه در تأیید رژیم صهیونیستی در فضای مجازی، اهانت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از خاندان منحوس پهلوی صادر شد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار محتوای توهین‌آمیز و هتاکانه از سوی یک بلاگر اینستاگرامی، با ورود دادسرای تهران برای نامبرده پرونده قضایی تشکیل شد که با انجام تحقیقات، کیفرخواست نامبرده صادر شد.

براساس کیفرخواست صادر شده اتهامات این فرد اقدام آگاهانه در تأیید رژیم صهیونیستی در فضای مجازی، اهانت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاه‌نمایی و حمایت از خاندان منحوس پهلوی است.

با صدور کیفرخواست، پرونده این بلاگر هتاک برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.