رئیس بخش انجماد خون و گروه‌های خونی نادر سازمان انتقال خون ایران گفت: ایران در جمع

۳۰ کشور دارای فناوری نگهداری طولانی‌مدت خون‌های نادر قرار دارد.

به گزارش از وزارت بهداشت، مهدی کرباسی‌زاده درباره تعریف گروه‌های خونی اظهار داشت: گروه‌های خونی، ترکیب‌های مختلفی از پروتئین‌ها و آنتی‌ژن‌های موجود بر سطح گلبول‌های قرمز است که توسط هسته سلول کد می‌شود. کرباسی‌زاده درباره نگهداری فرآورده‌های خونی، ‌افزود: حداکثر عمر یک واحد خون معمولی به شرط رعایت زنجیره سرد حداکثر به مدت ۳۵ روز است.

وی درباره گروه‌های خونی نادر گفت: گروه‌های خونی نادر نه‌تنها به‌سختی پیدا می‌شوند، بلکه مصرف محدودی نیز دارند و امکان نگهداری این گروه‌های خونی به شکل مایع برای مدت‌زمان طولانی وجود ندارد. فقط ۳۰ کشور از تجهیزات نگهداری و سیستم نگهداری طولانی‌مدت خون‌های نادر برخوردار هستند که ایران، یکی از کشورهایی است که توانایی طولانی‌مدت نگهداری از خون‌های نادر را دارد و با استفاده از روش‌های تخصصی و افزودن ماده گلیسرول، امکان نگهداری خون‌های نادر تا ۱۰ سال فراهم است. رئیس بخش انجماد خون و گروه‌های خونی نادر سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: یک خون مایع به مدت ۳۵ روز قابلیت نگهداری دارد، اما خون‌های نادر باید برای مدت‌زمان طولانی نگهداری شوند. ماده گلیسرول که ماده‌ای نگهدارنده است به صورت تدریجی به گلبول قرمز خون‌های نادر اضافه شده و خون در اصطلاح گلیسرولیزه می‌شود.

کرباسی‌زاده اظهار داشت: افراد دارای گروه‌های خونی نادر، اهدای خون را به دست فراموشی نسپارند تا بتوانند به خود و دیگر افراد دارای گروه خونی مشابه کمک کنند. سازمان انتقال خون، امانت‌دار خون‌های نادر است و برای نگهداری از این ذخایر در بهترین شرایط تلاش می‌کند تا به فرد نیازمند دریافت خون برساند.