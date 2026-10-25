# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

مکتب حسین

تصویر پلاکارد این هم‌وطن مبعوث‌شده موردتوجه کاربران قرار گرفت.

اگر اغتشاشات ایران را تجربه می‌کردید، چه می‌شد؟

عبدالله گنجی: «نخست‌وزیر فرانسه از چهار اپراتور بزرگ این کشور خواست برای تعلیق موقت دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی آماده باشند. مقامات فرانسوی معتقدند: در جریان اعتراضات از پلتفرم‌های فضای مجازی برای هماهنگی اقدامات خشونت‌آمیز، تبادل اطلاعات درباره اهداف و اطلاع‌رسانی درباره تحرکات نیروهای امنیتی استفاده شده است. این تدابیر صرفاً برای مقابله با ارتباطات دورن کشوری است. حالا اگر فرانسه درگیر سرویس‌های اطلاعاتی دشمن بود و ارتباطات فرامرزی و فراملی در اغتشاشات و اعتراضات تأثیرگذار بود، چگونه عمل می‌کرد؟»

یک رهبر قهرمان فاصله

کاربری نوشت: «میان مقاومت ۴۸ساعته ارتش رضاخانی در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، و مقاومت ۸ماهه نیروی نظامی ایران در برابر بزرگ‌ترین ارتش تاریخ بشریت و به عقب راندنش، یک خامنه‌ای فاصله است.»

برگ برنده تنگه هرمز

کاربری نوشت: «ایران دیگر نباید بر سر تنگه هرمز با آمریکا گفت‌وگو کند. تا زمانی که تهدید جنگ ادامه دارد، تنگه برای همه بسته است. پس از رفع تهدید جنگ نیز هر کشور برای عبور از تنگه باید یک توافق مستقل با ایران امضا کند که بند اول آن عدم اجرای تحریم‌های آمریکا باشد.»

چند سؤال و یک جواب مشخص

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «چند سؤال که از هم‌اینک تکلیف جنگ را روشن می‌کند: ۱- کدام طرف می‌تواند ۲- جنگ طولانی را تحمل کند ۳- جنگ را برای دیگری فرسایشی کند ۴- جنگ را گران‌تر کند ۵- جنگ را نامحدود کند ۶- جغرافیای جنگ را گسترش دهد ۷- بر بازار در ابعاد جهانی اثر بگذارد و...، پاسخ از هم‌اینک روشن است، ما به آنها جنگ

می‌آموزیم.»

امیدآفرینی

ساسان دانش‌پژوه با انتشار این تصاویر نوشت: «آب در سد کرج با ۱۲۶ میلیون مترمکعب ذخیره به ۷۰ درصد رسید؛ ۵ برابر بیشتر از همین زمان در سال گذشته. وسط این همه اخبار جنگ میشه یا نه؛ خبرهای خوب رو به مردم نشون بدید. این امیدآفرینی الان مهم‌تره تا تزریق نابودی؟»

راه درست ایران در مقابل ترامپ

برت اریکسون، کارشناس آمریکایی در حوزه ژئوپلیتیک: «در حال حاضر، تمام دنیا گروگان تلاش‌های ناامیدانه ترامپ برای نجات میراث رو به زوال خود در نتیجه جنگ علیه ایران است. متأسفانه ایران به‌سرعت دارد می‌فهمد که تنها راهِ واقعیِ پایان‌دادن به این جنگ، این است که هزینه ادامه آن برای ترامپ از هزینه تسلیم‌شدن و پذیرش شکست بیشتر شود. اما چطور می‌توان به این هدف رسید؟ با وارد کردن ضربات بسیار سنگین‌تر به اقتصاد جهانی.»

تجربه چند ماه تحریم

یک توریست فرانسوی در شهر سالرنو ایتالیا با انتشار این تصویر قفسه‌های خالی یک سوپرمارکت نوشت: «قفسه‌های فروشگاه‌ها در ایتالیا کاملاً خالی شده‌اند!» این در حالی است که اعتصاب کامیون‌داران در مناطق مرکزی و جنوبی ایتالیا ادامه دارد. افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی، ایتالیا را به ‌سمت یک فاجعه اقتصادی سوق می‌دهد.

راز ترس امپراتور پوشالی

سونی ثانگ، مفسر سیاسی و تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک: «آمریکا و اسرائیل خودشان را ابدی و شکست‌ناپذیر نشان می‌دهند. اما آنها فقط تا زمانی ابدی به نظر می‌رسند که شما این روایت را باور داشته باشید. قدرت‌شان بر توهم شکست‌ناپذیری استوار است. این توهم را بشکنید تا عظمت پوشالی‌شان فرو بریزد. چون امپراتوری‌ که نیاز دارد قدرتش را مدام به رخ شما بکشد، از قبل ترسیده که شما به حقیقت پی برده باشید!»

چی شد پس؟

کاربری نوشت: «این کشورهای اروپایی چرا همچین میکنن؟ مگر انرژی خورشیدی و بادی ندارن؟ مگر نفت منسوخ نشده بود؟ مگر دنیای فردا دنیای سوخت‌های پاک نبود؟...»