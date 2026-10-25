کنفدراسیون فوتبال آسیا با تصويب قانونی جدید مهیای تعویق یکساله جام ملت‌های آسیا 2027 عربستان شد.

ناامنی در عربستان باعث‌ شده تا کنفدراسیون فوتبال آسیا در راستای تعویق یکساله مسابقات دیروز(یکشنبه) قانون برگزاری این تورنمنت از این به بعد در سال‌های زوج به جای سال‌های فرد را تصویب کند. با تصويب قانون جدید AFC جام ملت‌های بعدی در سال 2032 برگزار می‌شود. یعنی فاصله با جام ملت‌های 2027،

5 سال می‌شود تا تعویق یکساله جام ملت‌ها به سال 2028 مشکلی ایجاد نکند.

پیش از این جام ملت‌های آسیا برعکس اروپا در سال‌های فرد برگزار می‌شد ولی حالا این نهاد می‌خواهد مسابقاتش را در سال‌های زوج برگزار کند. حملات موشکی تلافی‌جویانه ارتش یمن در یک ماه گذشته به عربستان روز به روز بیشتر شده به همین خاطر اکثر اعضای AFC خواهان تعویق یا لغو مسابقات به خاطر ناامنی هستند.

سایت گل این اقدام AFC را تدارک برای تعویق یکساله جام ملت‌های آسیا 2027 به خاطر مسائل امنیتی عنوان کرد. به نظر می‌رسد شیخ سلمان، رئیس AFC بعد از رفتار متناقض با تهران و ریاض در زمینه امنیت حالا راضی‌شده که روی ناامنی ریاض برعکس تهران بعد از یک ماه موشک‌باران عربستان مهر تأیید بزند.