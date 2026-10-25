تیم ملی کشتی آزاد راهی قزاقستان شد

تیم ملی کشتی آزاد ایران صبح دیروز تهران را به مقصد قزاقستان ترک کرد.

تیم ملی کشتی آزاد به منظور حضور در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان صبح دیروز (یکشنبه) راهی آستانه محل برگزاری این مسابقات شد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای ۷ لغایت ۱۰ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها به این شرح است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والی‌زاده، ٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد‌ جوان، ٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد، ٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی، ٧٤ کیلوگرم: امیر‌محمد یزدانی، ٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی، ٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور، ٩٢ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور، ٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی، ١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع. هدایت تیم ملی در این رقابت‌ها با پژمان درستکار است.