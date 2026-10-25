فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۷۰۹
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

نام یک تیم در لیگ برتر والیبال تغییر کرد

نماینده قزوین در لیگ برتر والیبال مردان ۶-۱۴۰۵ نام خود را از «ثامن بتن» به «شهروند قزوین» تغییر داد.
هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران روز چهارشنبه ششم آبان با هشت دیدار در شهرهای مشهد، تهران (دو مسابقه)، گرگان، نور، یزد، رفسنجان و اسلامشهر پیگیری می‌شود. بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال، نماینده قزوین در این رقابت‌ها از هفته دوم نام خود را از «ثامن بتن» به «شهروند قزوین» تغییر داد. 
نماینده قزوین قرار بود در هفته نخست لیگ برتر مردان به مصاف شهداب یزد برود که با درخواست این باشگاه و موافقت شهداب و سازمان لیگ این مسابقه به تعویق افتاد. شهروند قزوین در هفته دوم لیگ برتر مردان ایران از ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی میزبان مس رفسنجان است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

روایت‌هایی از زندگی شهیده مهسا طاهری نخستین بانوی شهید صنعت موشکی ایران

«محمدرضا طالبی» بسیجی حافظ امنیت و از مجروحین اغتشاشات دی ۱۴۰۴ به کاروان شهدا پیوست

محور دیدار پیش‌روی پزشکیان و پوتین از زبان سفیر ایران

قطعاً نمی‌توان در زمان جنگ غیرجنگی عمل کرد

جرم ما این است(درمکتب امام)

انهدام تیم جاسوسی در غرب کشور توسط سپاه

حمله به ایران، پروژه ترامپ برای تسلط بر انرژی جهان را واژگون کرد

مردم ایران خطاب به شبکه صهیونیستی اینترنشنال: خود را نماینده مردم ایران معرفی نکنید

بیانیه سفارت روسیه در تکذیب شایعات خروج دیپلمات‌های روس از ایران

تلاش برای رفع مشکل صادرکنندگان محصولات به برخی کشورهای همسایه