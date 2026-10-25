نام یک تیم در لیگ برتر والیبال تغییر کرد

نماینده قزوین در لیگ برتر والیبال مردان ۶-۱۴۰۵ نام خود را از «ثامن بتن» به «شهروند قزوین» تغییر داد.

هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران روز چهارشنبه ششم آبان با هشت دیدار در شهرهای مشهد، تهران (دو مسابقه)، گرگان، نور، یزد، رفسنجان و اسلامشهر پیگیری می‌شود. بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال، نماینده قزوین در این رقابت‌ها از هفته دوم نام خود را از «ثامن بتن» به «شهروند قزوین» تغییر داد.

نماینده قزوین قرار بود در هفته نخست لیگ برتر مردان به مصاف شهداب یزد برود که با درخواست این باشگاه و موافقت شهداب و سازمان لیگ این مسابقه به تعویق افتاد. شهروند قزوین در هفته دوم لیگ برتر مردان ایران از ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی میزبان مس رفسنجان است.