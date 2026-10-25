شکست پرسپولیس به دست یاران قدیمی در دقایق پایانی

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار هفته دهم خود مقابل فولاد خوزستان شکست خورد تا شاگردان مهدی تارتار دومین باخت فصل خود را تجربه کنند.

در ادامه رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال عصر دیروز پنج دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. در مهم‌ترین بازی این هفته تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت 16:45 در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی یک بر صفر تیم فولاد خوزستان به پایان رسید. هرچند پرسپولیس در اکثر دقایق این بازی صاحب توپ و میدان بود، اما دروازه‌اش در دقیقه 87 توسط وحید امیری بازیکن سابق سرخ‌ها با ضربه‌ای زمینی و محکم باز شد تا فولاد در دقایقی که حمید مطهری روی آن برنامه داشت، به گل برتری برسد. سرمربی فعلی فولاد که سابقه مربیگری در پرسپولیس را در کارنامه دارد، در نشست خبری روز گذشته نیز از برنامه تیمش برای دقایق پایانی سخن گفت و این دقایق را «فولاد تایم» نامیده بود! شاگردان مهدی تارتار در حالی در این دیدار خانگی مقابل حریف خوزستانی خود شکست خوردند که با توجه به تساوی روز شنبه استقلال، این فرصت را داشتند تا اختلاف خود با رقبا در بالای جدول را افزایش دهند، اما این فرصت طلایی برای سرخ‌ها از دست رفت.

در سایر دیدارها تقابل پیکان و ملوان بندرانزلی برنده نداشت تا دو تیم نتوانند طلسم نبردن‌های خود در هفته‌های اخیر را بشکنند. در این بازی که در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شد تلاش دو تیم به تساوی یک - یک ختم شد. رضا شکاری در دقیقه 30 برای پیکان گلزنی کرد، اما این برتری تنها شش دقیقه دوام آورد و عرفان شهریاری در دقیقه 36 گل تساوی را به ثمر رساند. شاگردان ساکت الهامی در تیم پیکان چهارمین مسابقه بدون برد خود را پشت‌سر گذاشتند و ملوانان نیز بدون احتساب دیدار لغو شده با تراکتور، سومین بازی بدون برد خود را گذراندند.

دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و مس شهربابک از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پیگیری شد که این دیدار با پیروزی قاطع ۴ بر صفر زردپوشان اصفهانی همراه بود. مهدی لیموچی (۱۲)، کسری طاهری (۱۴ و ۵۹) و امید نورافکن(۳۲) برای سپاهان گلزنی کردند. زردپوشان اصفهانی در حالی به این پیروزی پرگل رسیدند که محمدرضا رئوفی‌منش بازیکن مس شهربابک در دقیقه ۹ با کارت قرمز مستقیم شهاب محمدی داور مسابقه از زمین مسابقه اخراج شد. شاگردان محرم نویدکیا با این برد خانگی به امتیاز ۲۰ رسیدند و مس نیز با تحمل شکستی دیگر همچنان با ۵ امتیاز در قعر جدول ماند.

تیم فوتبال نساجی مازندران در دیداری خانگی و جذاب، برابر فجرسپاسی به تساوی دو بر دو رضایت داد. نساجی در سومین دیدار با حضور سعید دقیقی هم موفق به پیروزی نشد تا این تیم با سرمربی جدید همچنان در حسرت برد باقی بماند. فجر هم نشان داد که با مهدی رجب‌زاده به راحتی نمی‌بازد و در سومین بازی خود با سرمربی جدید، هفتمین امتیاز خودش را گرفت. علیرضا جعفرپور (دقیقه 11- گل ‌به خودی) و میثم مرادی (دقیقه 89) برای فجر و هومن ربیع‌زاده (دقیقه 45- پنالتی) و جواد آقایی‌پور (دقیقه 61) برای نساجی در این بازی گلزنی کردند. از نکات قابل‌توجه این بازی حضور امیر قلعه‌نویی بود که از نزدیک بازی نساجی و فجرسپاسی را تماشا می‌کرد. در آخرین دیدار دیشب تیم استقلال خوزستان با دو گل در اهواز از سد تیم شمس‌آذر قزوین گذشت. جواد زرگان(62) و سید مهدی موسوی(87) برای استقلال خوزستان در این بازی گلزنی کردند.