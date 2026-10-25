4 مدال و 2 فینالیست دیگر برای کشتی فرنگی ایران غلامرضا فرخی طلای اول را ضرب کرد

سرویس ورزشی-

4 مدال طلا، نقره و برنز و دو فینالیست دیگر حاصل کار فرنگی‌کاران ایران در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان بود.

روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2026 به میزبانی آستانه قزاقستان دیروز با برگزاری رقابت‌های مقدمانی و نیمه نهائی اوزان 72‌، 97 و 130 کیلوگرم و مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان 55، 60، 77 و 82 کیلوگرم پیگیری شد.

در رقابت‌های دیروز و در وزن 72 کیلوگرم، دانیال سهرابی در مرحله نیمه نهائی به مصاف مینگیان گوریایف از روسیه رفت و با نتیجه ۹ بر صفر پیروز میدان شد و راهی فینال شد. دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم برابر هنریک داهلن از سوئد رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود دانیال سهرابی تمام شد. سهرابی همچنین در یک‌چهارم وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۹ بر صفر مقابل اسماعیلوف از قزاقستان به پیروزی رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم هم محمد‌هادی ساروی در مرحله نیمه نهائی به مصاف آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه رفت که با نتیجه ۵ به یک شکست خورد و به مرحله رده‌بندی رسید. ساروی در دور نخست استراحت دارد، در دور دوم به مصاف خلوئیان از ارمنستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۸ بر صفر به سود ساروی به پایان رسید و کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی پیروز میدان شد. محمدهادی ساروی در یک‌چهارم وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با نتیجه ۵ بر صفر مقابل آنتون ویوگ از آلمان به پیروزی رسید.

بعد از این شکست، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی که نسبت به عملکرد تیم داوری در این مسابقه و همچنین در مسابقه روز گذشته علی اسکو مقابل نماینده آذربایجان نیز اعتراض داشت، به سمت هیئت ژوری رفت و شدیداً از آن‌ها به‌خاطر عملکردشان در مبارزه ساروی انتقاد کرد که به درگیری لفظی منجر شد.

در وزن 130 کیلوگرم هم هدایتی در دور اول به مصاف فریدریکاس از لیتوانی رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد، هدایتی پس از اینکه به حریف پل زد او از ناحیه کتف مصدوم شد و از ادامه مسابقه انصراف داد و به این ترتیب فردین هدایتی پیروز این مسابقه شد. هدایتی در یک‌ هشتم نهائی با نتیجه ۸ بر صفر مقابل سیرلیبای از قزاقستان به پیروزی رسید. او در مرحله یک چهارم نهائی برابر ون‌هائو از چین، قهرمان جوانان جهان قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۹ بر صفر برابر این حریف به پیروزی برسد.

چراغ اول را فرخی روشن کرد

اما شب گذشته مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان 55، 60، 77 و 82 کیلوگرم هم برگزار شد. در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی در مرحله فینال به مصاف الدنیز عزیزلی فرنگی‌کار جمهوری آذربایجان رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر یک به سود به نماینده آذربایجان پایان رسید و پیام احمدی فرنگی‌کار کشورمان موفق به کسب مدال نقره شد. پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهائی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهائی شد. وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه

۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهائی شد. احمدی سال گذشته در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ موفق به کسب مدال نقره شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در مرحله فینال به مصاف کوتو گومی از ژاپن رفت و در حالی که با نتیجه ۷ بر یک پیش بود، با ضربه‌فنی شکست خورد و به مدال نقره رسید.احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۱ عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهائی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهائی شد. احمدی‌وفا در این مرحله مقابل علی‌شیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید. علی احمدی‌وفا که سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان با شکست در دور نخست از دور رقابت‌ها کنار رفته بود، امسال با نمایشی درخشان در وزن ۶۰ کیلوگرم توانست ناکامی دوره قبل را جبران کند و با کسب مدال طلای جهان، بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو در مرحله رده‌بندی به مصاف ناکیبوف از ازبکستان رفت که با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز میدان شد و در اولین تجربه حضور در مسابقات جهانی به مدال برنز رسید. علی اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک‌اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهائی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد و راهی نیمه نهائی شد. اسکو در این مرحله مقابل سانان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی در مرحله فینال به مصاف ساری‌چیچک از ترکیه رفت و با نتیجه ۵ بر یک پیروز میدان شد و به مدال خوش‌رنگ طلا رسید. فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه‌فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهائی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید. غلامرضا فرخی پس از کسب مدال نقره وزن ۸۷ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا و ناکامی در بازی‌های آسیایی ناگویا، در مسابقات جهانی بار دیگر توانایی‌های خود را نشان داد و با کسب مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم، ناکامی‌های ماه‌های اخیر را جبران کرد و برای دومین سال متوالی بر سکوی نخست جهان ایستاد.

امروز و در روز سوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان سعید اسماعیلی در 67 کیلوگرم و علیرضا مهمدی در 87 کیلوگرم به مصاف رقبای خود می‌روند.