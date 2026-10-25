انتقاد جدی مردم درباره افزایش ناگهانی قیمت‌ اینترنت و قطار

افزایش ناگهانی قیمت برخی خدمات از اینترنت گرفته تا بلیت قطار و هواپیما، انتقاد مردم به شیوه اصلاح قیمت‌ها و نحوه اطلاع‌رسانی را برجسته کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، در روزهای اخیر، خبرها و روایت‌های متعددی درباره افزایش یک‌باره قیمت برخی کالاها و خدمات منتشر شده است؛ از تغییر قیمت بسته‌های اینترنت گرفته تا افزایش نرخ بلیت قطار همزمان با آغاز پیش‌فروش و همچنین تغییر قیمت بلیت هواپیما. وجه مشترک بخش مهمی از این روایت‌ها، نه صرفاً افزایش قیمت، بلکه غافلگیری مردم از زمان و نحوه اجرای آن بوده است. نکته قابل تامل اینکه چنین کاری در دولتی صورت گرفته که خود، طرفداران و حامیانش مدعی گردش آزاد اطلاعات، دانستن حق مردم است و از این قبیل شعارهاست اما انگار این چیزها فقط وقتی باید باشد که دولت در دست دیگران است! ضمن اینکه این اولین بار نیست که مدعیان دانستن حق مردم است؛ مسائل مختلف را از مردم پنهان می‌کنند.

گرانی ناگهانی قطار و اینترنت

به گزارش خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر برخی متقاضیان خرید بلیت قطار هنگام مراجعه به سامانه پیش‌فروش با افزایش قیمت 20 تا 36 درصدی مواجه شدند؛ در حالی که انتظار داشتند تغییر احتمالی نرخ‌ها پیش از آغاز فروش اطلاع‌رسانی شود. در موضوع اینترنت نیز انتشار خبر افزایش 40 درصدی قیمت‌ بسته‌ها، پس از تکذیب‌های پیشین، پرسش‌هایی درباره زمان‌بندی تصمیمات و شیوه اطلاع‌رسانی ایجاد کرد.

طبیعی است که افزایش هزینه‌های ارائه خدمات، رشد مخارج بنگاه‌ها و ضرورت حفظ کیفیت و استمرار فعالیت اقتصادی، گاهی اصلاح قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

در شرایط اقتصادی امروز، خانوارها ناچارند بخش قابل توجهی از درآمد خود را میان هزینه‌های ضروری زندگی تقسیم کنند. اینترنت دیگر صرفاً یک خدمت جانبی نیست و برای بسیاری از خانواده‌ها با آموزش، کسب‌وکار و ارتباطات روزمره پیوند خورده است. سفر با قطار و هواپیما نیز برای بخشی از مردم ضرورتی شغلی، درمانی یا خانوادگی محسوب می‌شود. وقتی قیمت این خدمات بدون اطلاع قبلی تغییر می‌کند؛ مسئله تنها پرداخت مبلغی بیشتر نیست؛ بلکه برنامه‌ریزی اقتصادی خانوار نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. خانواده‌ای که برای سفر ضروری خود بودجه مشخصی کنار گذاشته یا فردی که هزینه اینترنت ماهانه را محاسبه کرده است، با افزایش پیش‌بینی‌نشده قیمت ناچار به تغییر برنامه‌های خود می‌شود. گرانی شدید در دو سال و چند ماهه گذشته، بی‌سابقه‌ترین فشار اقتصادی را بر مردم روا داشته است اما آنچه می‌تواند فشار روانی ناشی از گرانی را تشدید کند احساس نداشتن فرصت برای آمادگی است. اطلاع‌رسانی بموقع، حتی اگر مانع افزایش قیمت نشود، این امکان را به مردم می‌دهد که تصمیم مناسب‌تری بگیرند و هزینه‌های خود را مدیریت کنند.

اعتمادسوزی در مردم

اصلاح قیمت‌ها، بسیار بیش از آنکه باید صورت گرفته و آرامش مردم هم اهمیت دارد. یکی از کارکردهای تشکیل شورای جنگ اقتصادی باید ایجاد هماهنگی و پرهیز از به‌کارگیری شگفتانه‌های قیمتی و سیاستی باشد.

یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر حاکمیت و دولتی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعتماد و همراهی مردم است. این اعتماد تنها به نتیجه نهائی تصمیمات وابسته نیست، بلکه شیوه اتخاذ و اجرای آنها نیز نقش مهمی در تقویت آن دارد.

مردم معمولاً دشواری‌های اقتصادی کشور را در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند و با بسیاری از محدودیت‌های موجود آشنا هستند. آنچه می‌تواند پذیرش تصمیمات دشوار را آسان‌تر کند، احساس احترام به حق اطلاع، امکان برنامه‌ریزی و دریافت توضیح روشن درباره ضرورت تغییرات است.

در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی پیش از اجرای افزایش قیمت، اقدامی صرفاً تشریفاتی یا رسانه‌ای نیست؛ بلکه بخشی از مدیریت اقتصادی و نشانه توجه به شرایط زندگی مردم است.