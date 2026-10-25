سرویس اقتصادی-

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه برخلاف سال‌های گذشته رشد مصرف بنزین امسال متوقف شده است، گفت: در سال ۱۴۰۳، کشور واردکننده گازوئیل بود، اما سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی گازوئیل داشتیم. امسال هم تاکنون

750 میلیون لیتر صرفه‌جویی گازوئیل داشتیم.

به گزارش خبرنگار ما، «کرامت ویس‌کرمی» مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشست خبری تشریح طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها، با اشاره به برنامه‌های دولت و وزارت نفت برای مدیریت مصرف بنزین اظهار کرد: سیاست قانون‌گذار و مجلس شورای اسلامی بر این بوده است که استفاده از کارت سوخت شخصی به حداکثر و استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها به حداقل برسد. وی افزود: هنگامی که سوخت‌گیری با کارت شخصی انجام می‌شود، اطلاعات مربوط به خودرو، نوع کاربری آن، جایگاه محل سوخت‌گیری و میزان سوخت دریافت‌شده قابل شناسایی و بررسی است. بنابراین، امکان رصد دقیق‌تر الگوی مصرف وجود دارد. ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها بر مبنای اسناد بالادستی اجرا می‌شود، اظهار کرد: یکی دیگر از مبانی قانونی این طرح، مصوبه هیئت وزیران در جلسه

۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ است که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد به تصویب رسیده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این طرح در استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر، از حدود ۳۶۰ جایگاه عرضه سوخت در استان تهران، ۲۵۰ جایگاه به زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری مجهز شده‌اند.

وی افزود: این طرح در مرحله پایلوت قرار دارد و اجرای آزمایشی آن با هدف بررسی عملکرد سامانه، شناسایی الگوی استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و ارزیابی نتایج اجرای طرح دنبال می‌شود. ویس‌کرمی ادامه داد: برای شناسایی افرادی که با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری می‌کنند، لازم بود زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جدیدی ایجاد شود؛ زیرا سامانه فعلی هوشمند سوخت امکان انجام این کار را با سازوکار مورد نیاز فراهم نمی‌کرد. بر همین اساس، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز فراهم و سامانه‌ای مستقل برای شناسایی هویت سوخت‌گیرندگان طراحی شد.

ویس‌کرمی در تشریح نتایج اولیه اجرای آزمایشی طرح گفت: با اجرای این طرح در جایگاه‌های مجهز، امکان شناسایی افرادی که با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری می‌کنند، فراهم شده است. به این ترتیب، می‌توان مشخص کرد چه فردی، در چه جایگاهی و در چند نوبت سوخت‌گیری کرده است.

وی با اشاره به یکی از موارد شناسایی‌شده در دوره اجرای آزمایشی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، فردی شناسایی شده است که در بازه زمانی اجرای طرح، ۱۰۵ بار با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری کرده و مجموع بنزین دریافتی او بیش از دو هزار لیتر بوده است.

ویس‌کرمی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: همزمان با اجرای طرح و کاهش استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها، برای رانندگانی که در حوزه جابه‌جایی مسافر فعالیت می‌کنند، سهمیه بنزین با نرخ سوم متناسب با میزان پیمایش در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه برخلاف سال‌های گذشته رشد مصرف بنزین امسال متوقف شده است، گفت: در سال ۱۴۰۳، کشور واردکننده گازوئیل بود، اما سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی گازوئیل داشتیم. امسال هم تاکنون 750 میلیون لیتر صرفه‌جویی گازوئیل داشتیم.