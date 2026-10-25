تعلل بانک مرکزی در پرداخت طلب ارزی واردکنندگان کالای اساسی

تعداد 10 تشکل واردکننده کالای اساسی در نامه به همتی از تاخیر در اجرای دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت طلب ارزی گله کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، 10 تشکل واردکننده کالاهای اساسی در نامه به رئیس کل بانک مرکزی از تعلل در اجرای دستور تیرماه رئیس‌جمهور در پرداخت 50 درصد طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی گله کردند.

این تشکل‌ها در این نامه آورده‌اند: متاسفانه عدم اجرای دستور ریاست محترم جمهوری در جلسه 22 تیرماه امسال مبنی بر پرداخت 50 درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، فریز نمودن تسهیلات ارزی آنان، توقف سود و جریمه از بدهکاران ارزی به نظام بانکی و جلوگیری از انتقال آنان به سرفصل بدهکاران بدحساب، موجب دلسردی و نارضایتی بخش خصوصی و نگرانی‌های بسیار شدید و گسترده در تامین امنیت غذایی مردم به ویژه در شرایط فعلی کشور شده است.

این در حالی است که قبل از دستور رئیس‌جمهور محترم نیز، مراتب بررسی و احصاء مطالبات ارزی واردکنندگان مذکور و پیشنهادات مکانیزم‌های پرداخت، مطابق مفاد مصرحه در آئین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم از جمله ذیل تبصره دوم ماده چهارم و ماده 13 فصل چهارم آئین نامه مذکور پیش‌بینی شده بود.

بدین‌وسیله تشکل‌های واردکنندگان کالاهای اساسی نه فقط در دفاع از منافع اعضاء بلکه در راستای منافع ملی کشور، مجددا و موکدا تقاضا می‌نماید تا در اسرع وقت نسبت به اجرای دستورات رئیس‌جمهور محترم در محورهای ذیل اقدام شود. نخست فریز نمودن تسهیلات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی است. دوم توقف دریافت سود و جریمه از بدهکاران ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به نظام بانکی است.

سوم، جلوگیری از انتقال واردکنندگان کالاهای اساسی به سرفصل بدهکاران ارزی بدحساب است. درخواست چهارم هم پرداخت 50 درصد مطالبات ارزی واردکنندگان مذکور است.

در پایان این نامه هم آمده است: بدیهی است با توجه به درک بخش خصوصی از شرایط ویژه کشور، انتظار تسویه حساب به یکباره و یک جا نمی‌رود ولیکن تعیین تکلیف این مطالبات پس از گذشت 10 ماه از جراحی اقتصادی و بعد از سپری شدن 20 ماه از سررسید مطالبات، در راستای حفظ امنیت غذایی کشور در ماه‌های آتی، مورد تاکید و استدعاست.