آل اسحاق: تجارت ایران و عراق ادامه دارد

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به این که روابط تجاری دو کشور ادامه دارد، افزود: همه مرزهای دو کشور بجز یک مرز فعال است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق با تشریح آخرین وضعیت مرزهای دو کشور اعلام کرد: روابط ایران و عراق ماهیتی راهبردی دارد و اگرچه تحولات و حوادث مقطعی می‌تواند متناسب با شرایط زمانی و مکانی بر میزان و روند این روابط تاثیر بگذارد اما اصل روابط دو کشور از پشتوانه‌های جدی برخوردار است و شرایط موجود به‌گونه‌ای نیست که انتظار بروز مشکل اساسی در کلیت روابط را داشته باشیم.

او درباره وضعیت فعلی مرزهای مشترک دو کشور گفت: در شرایط کنونی، به‌جز مرز چذابه که موقتاً بسته شده، سایر مرزها همچنان فعال است و امکان ادامه فعالیت‌های تجاری از مسیرهای موجود فراهم است. این وضعیت موقتی است و مسئولان دو کشور در حال پیگیری موضوع هستند تا مشکل برطرف شود و شرایط به فعالیت عادی بازگردد.

عدم تمایل عراق به بسته ماندن چذابه

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه بسته ماندن مرز به نفع هیچ‌یک از دو کشور نیست، ادامه داد: بر اساس اظهارات نخست‌وزیر عراق و همچنین مذاکراتی که میان مسئولان ذی‌ربط در جریان است؛ هیچ‌یک از طرفین علاقه‌ای به ادامه این وضعیت و بسته ماندن مرز ندارند؛ چراکه چنین محدودیتی می‌تواند بر روابط اقتصادی و فعالیت‌های تجاری دو کشور تاثیر بگذارد.

آل‌اسحاق تاکید کرد: آنچه در حال حاضر اهمیت دارد؛ جلوگیری از تأثیرگذاری محدودیت‌های مقطعی بر کلیت روابط اقتصادی و فراهم کردن زمینه برای تداوم مبادلات تجاری است.

او با اشاره به واکنش‌های صورت‌گرفته در استان‌های مختلف عراق گفت: در مناطق مختلف این کشور، از سوی مردم، مسئولان محلی و مسئولان دولتی اعتراض‌ها و پیگیری‌هایی درباره وضعیت ایجادشده مطرح شده است.

تداوم تجارت ایران

همچنین سیدعلی امامی؛ مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درخصوص محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل در شرایط جنگی گفت: محدودیت‌های دریایی به این معنا نیست که انتقال کالا به ایران از طریق دریا به‌طور کامل متوقف شده و هیچ باری وارد کشور نمی‌شود.

او درباره محدودیت‌ها در مسیرهای زمینی گفت: این محدودیت‌ها ممکن است در مقاطعی در مرزهای کشورهایی چون پاکستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ایجاد شود. ممکن است مرزی برای دو روز بسته شود؛ اما پس از آن فعالیت‌ها به‌تدریج از سر گرفته شود.

مدیرکل پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: با وجود محدودیت‌ها، انتقال کالا به کشور از مسیرهای مختلف ادامه دارد. ممکن است یک مسیر با مشکل مواجه شود، اما از مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا استفاده می‌شود؛ هرچند ممکن است نسبت به گذشته با سرعت کمتر و هزینه بالاتری انجام شود.

امامی درباره توقف کامیون‌ها در مرزها نیز گفت: این موضوع همواره وجود داشته و نمی‌توان تمام موارد آن را به شرایط جنگی نسبت داد اما شرایط فعلی می‌تواند محدودیت‌ها را تشدید کند.