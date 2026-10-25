وداع با شهید ۱۸ساله امنیت در معراج شهدا

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید بسیجی محمدرضا طالبی، با حضور جمعی از اقشار مختلف مردم در معراج شهدای تهران برگزار شد.

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید بسیجی محمدرضا طالبی، شامگاه شنبه دوم آبان‌ماه با حضور جمعی از اقشار مختلف مردم در معراج شهدای تهران برگزار شد. در این مراسم، حاضران با پیکر مطهر این شهید ۱۸ساله وداع کردند و یاد و خاطره او را گرامی داشتند. شهید محمدرضا طالبی از بسیجیان ناحیه شهید مطهری سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ بود که ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اغتشاشات در منطقه ۷ تهران به‌شدت مجروح و به کما رفته بود و سرانجام اول آبان ۱۴۰۵، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) پس از ماه‌ها تحمل جراحات به شهادت رسید.