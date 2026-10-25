برگزاری ۱۸ کارگاه تخصصی با حضور سینماگران در جشنواره فیلم مقاومت

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هشتم تا سیزدهم آبان‌ماه میزبان ۱۸ کارگاه تخصصی با حضور سینماگران و فعالان حوزه‌های مختلف سینما خواهد بود؛ برنامه‌هایی که از کارگردانی و تصویربرداری تا فیلمنامه‌نویسی، انیمیشن و کاربرد هوش مصنوعی در تولید آثار سینمایی را پوشش می‌دهند.

علیرضا زرین‌دست در زمینه تصویربرداری، کمال تبریزی در حوزه کارگردانی، مسعود سخاوت‌دوست در موسیقی فیلم و محسن اسلام‌زاده در مستندسازی، از جمله مدرسان این کارگاه‌ها هستند. محمد سرشار درباره انیمیشن و مالکیت فکری، محمد تقی‌پور درباره طراحی پوستر فیلم و امید معلم درباره الزامات حضور آثار در جشنواره‌های بین‌المللی تدریس خواهند کرد. کارگاه‌های فیلمنامه‌نویسی نیز با حضور مقدم‌دوست و ابراهیم امینی برگزار می‌شود.

بخش ویژه هوش مصنوعی نیز با حضور مهدی بدوی و فاطمه سیاره به بررسی ظرفیت‌های این فناوری در تولید آثار سینمایی اختصاص دارد. طبق اعلام برگزارکنندگان، کارگاه‌ها در خانه جشنواره و در بازه زمانی ساعت ۱۴ تا ۱۹:۳۰ برگزار می‌شوند تا با نمایش فیلم‌ها تداخل نداشته باشند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان‌ماه به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.