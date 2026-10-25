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کد خبر: ۳۴۰۶۹۸
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
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حضور ایران در شصت‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد

شصت‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد با شعار «واژه‌ها جهان را می‌سازند» با حضور جمهوری اسلامی ایران در صربستان آغاز به‌کار کرد.
جمهوری اسلامی ایران با مشارکت رایزنی فرهنگی در صربستان و همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران با ارائه بیش از صد عنوان کتاب در شصت‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد حضور پیدا کرده است. این رویداد از اول تا نهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ (۲۳ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) در محل نمایشگاه بین‌المللی بلگراد برگزار می‌شود.
به گزارش مهر، در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد، کشور تونس به‌عنوان میهمان ویژه حضور دارد و به معرفی میراث ادبی، تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های ادبی خود می‌پردازد.

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