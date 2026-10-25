سریال «آسباد» با حضور بازیگران بومی سیستان‌ و بلوچستان ساخته شد

سریال تلویزیونی «آسباد» در کنار بازیگران شناخته‌شده، از هنرمندان بومی سیستان‌ و بلوچستان نیز استفاده کرده است؛ مجموعه‌ای که فرصتی برای حضور بازیگران این استان در یک پروژه تلویزیونی فراهم کرده است.

رضا خدادادبیگی، علیرضا سلمان‌نژاد، مهدی صدیقی، حمیدرضا سلیمانی، ساغر کیخا، مرتضی مودی، مرتضی نوروزی، ویدا داوودی و مهدی کندری از جمله بازیگران بومی حاضر در این سریال هستند.

حضور این هنرمندان در کنار بازیگران شناخته‌شده، زمینه مشارکت نیروهای بومی در تولید مجموعه‌های تلویزیونی را فراهم می‌کند. آشنایی بازیگران محلی با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه نیز می‌تواند در بازتاب فضای بومی داستان نقش داشته باشد.