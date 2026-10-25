هفدهمین نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» از سوم تا بیست‌ودوم آبان‌ماه در بوستان هنرمندان اجرا می‌شود.

همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، هفدهمین نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» از سوم تا بیست‌ودوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در بوستان هنرمندان تهران برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی و مذهبی که با بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای نمایشی، به بازخوانی بخشی از تاریخ اسلام و انتقال مفاهیم اعتقادی و ارزشی به مخاطبان می‌پردازد.

سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، با اشاره به جایگاه این منطقه به‌عنوان «اقلیم فرهنگ و هنر» پایتخت اظهار کرد: هنر زمانی می‌تواند نقش اجتماعی و فرهنگی خود را به‌خوبی ایفا کند که از محدوده سالن‌ها و فضاهای تخصصی فراتر برود و در متن زندگی شهری با مردم ارتباط برقرار کند. نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» نیز با بهره‌گیری از قالب تئاتر محیطی، امکان مواجهه نزدیک‌تر مخاطبان با یک روایت تاریخی و مذهبی را فراهم می‌کند و بستری برای انتقال مفاهیم دینی از مسیر تجربه هنری به نسل‌های مختلف است.

هفدهمین نمایش‌واره «کوچه‌های بنی‌هاشم» از سوم تا بیست‌ودوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، هر شب در سه سانس ساعت‌های ۱۸، ۱۹:۳۰ و ۲۱ در بوستان هنرمندان، واقع در خیابان ایرانشهر تهران، اجرا خواهد شد. تماشای این نمایش‌واره رایگان است و حضور در آن با رزرو بلیت امکان‌پذیر خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت بلیت به وب‌سایت

www.reyhaane.com مراجعه کنند.