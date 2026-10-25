یوتیوب، کانال «محفل» را مسدود کرد

یوتیوب کانال برنامه تلویزیونی «محفل» را بدون هیچ اخطاری، مسدود کرد.

یوتیوب کانال برنامه قرآنی «محفل» را مسدود کرد. سید محمدحسین‌هاشمی گلپایگانی، تهیه‌کننده این برنامه در گفت‌وگویی با فارس این خبر را تأیید کرد. برنامه ماه رمضانی «محفل» از سال ۱۴۰۲ با محوریت قرآن، از جمله تولیداتی بوده که در چندین فصل به پخش رسیده و حتی در سطح بین‌الملل نیز شناخته شده است.

به گفته تهیه‌کننده‌ این برنامه کانال یوتیوب «محفل» پرمخاطب‌ترین کانال مذهبی ایران بوده که به ترویج اسلام پرداخته است و بدون هیچ اخطاری از جانب یوتیوب، مسدود شده است. این اتفاق درحالی رخ داده است که مسدودسازی یک کانال بدون اخطار قبلی، می‌تواند احتمال وجود سانسورهای سلیقه‌ای توسط یوتیوب را تشدید کند.