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کد خبر: ۳۴۰۶۹۴
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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سریال سرابِ «به‌ زودی» از شبکه صهیونیستی

مخاطبان فضای مجازی با برش‌هایی از وعده‌های شبکه اینترنشنال که با عبارت «به زودی» همراه بوده‌اند به تمسخر این رسانه مزدور صهیونیست‌ها پرداختند.
به گزارش کیهان، مخاطبان فضای مجازی با ابتکاری جالب توجه برش‌های متعددی از وعده‌های شبکه اینترنشنال را کنار هم قرار داده و به این طریق سراب فروشی‌های این شبکه را مورد تمسخر قرار دادند. همه برش‌هایی که توسط مخاطبان فضای مجازی از برنامه‌های این شبکه صهیونیستی تهیه شده شامل بازه زمانی یک سال گذشته می‌شود که مجریان یا مهمانان شبکه اینترنشنال با اتکا به تهدیدهای دشمنان علیه ایران از عبارت «به زودی» استفاده کرده‌اند که برخی از این سراب‌فروشی‌ها عبارتند از: «به زودی تنگه هرمز باز خواهد شد...»؛ «دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان می‌رسد...»؛ «ترامپ می‌گوید به زودی جزیره خارک را تصرف می‌کنیم...»؛ «ترامپ وعده داده ایران به زودی شکست کامل خواهد خورد...» و... 
مخاطبان با اشاره به این نکته که از هر کدام از این سراب‌فروشی‌ها مدت‌ها گذشته و به لطف خدا هیچ کدام از این به زودی‌ها محقق نشده بر این نکته تاکید کردند که این شبکه صهیونیستی در جنگ روانی خود علیه ملت ایران همچنان مشغول سراب‌فروشی و هراس‌افکنی در میان مخاطبانش است.

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