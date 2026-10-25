مشارکت آگاهانه مردم رکن بنیادین در فرایند آمارگیری است

شيراز- خبرنگار كيهان:

حسینعلی امیری، استاندار فارس در دومین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ استان فارس، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا(س)، به تشریح ابعاد و اهمیت این رویداد آماری پرداخت و گفت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آمار، بسترها و پیش‌نیازهای اجرای طرح در استان از شهریورماه فراهم شد و با فرمان رئیس‌جمهور، فرایند سرشماری وارد مرحله اجرایی شد.

وی با تبیین تمایزهای سرشماری نوین افزود: در گذشته ثبت اطلاعات از طریق شیوه‌های سنتی کاغذی و سپس ابزارهای الکترونیکی سیار انجام می‌گرفت که علاوه‌بر هزینه‌بر بودن و اتلاف زمان، از جامعیت و دقت کافی برخوردار نبود؛ اما در سرشماری ثبتی‌مبنا، داده‌های دستگاه‌های اجرایی تجمیع می‌شود و بخشی از فرآیند نیز با مشارکت مستقیم مردم از بستر اینترنت و مراجعه محدود مأموران برای راستی‌آزمایی پیش می‌رود.

استاندار فارس اتصال سامانه‌های اداری را پیش‌شرط موفقیت این طرح دانست و گفت: دستگاه‌هایی نظیر ثبت احوال، ثبت اسناد، راهنمایی و رانندگی و راه و شهرسازی که از سامانه‌های تخصصی برخوردارند، باید داده‌های آماری خود را به شکل برخط و ساعتی رصد کنند. امیری به مدیران دستگاه‌های اجرایی دستور داد بی‌درنگ پس از پایان نشست، با همراهی واحدهای فناوری اطلاعات، سامانه‌ها را بررسی کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلال یا نقص فنی، موانع موجود برطرف و گزارش آمادگی سامانه‌ها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال شود.

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان این‌که فرمانداران باید محور هماهنگی در شهرستان‌ها باشند، گفت: توفیق این رویداد ملی به همکاری و هم‌افزایی میان تمامی نهادها وابسته است؛ از این‌رو تأکیدات صورت‌گرفته به منزله ابلاغ رسمی است و دستگاه‌های شهرستانی وظیفه دارند نیازمندی‌های اجرایی و پشتیبانی طرح را بی‌کم‌وکاست اجرا کنند. امیری مشارکت آگاهانه مردم را رکنی بنیادین در فرآیند آمارگیری توصیف کرد و گفت: ذات انسان در برابر افشای داده‌های شخصی و دارایی‌ها محافظه‌کار است؛ بنابراین دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و صداوسیما باید مردم را نسبت به این واقعیت توجیه کنند که سرشماری صرفاً ابزاری برای بهبود معیشت و توزیع عادلانه خدمات عمومی است.