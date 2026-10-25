وزیر امور خارجه با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی پنتاگون اعلام کرد: در جریان درگیری‌های اخیر، تقریباً همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه با موشک‌ها و پهپادهای ایران آسیب دیده و صدها ساختمان در این پایگاه‌ها به کلی از بین رفته‌اند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، روز یکشنبه (۳ آبان‌ماه) در آیین گشایش مرکز اسناد و موزه «شهید سید کمال خرازی»، به تشریح ابعاد راهبردی سیاست خارجی ایران، وضعیت امنیتی منطقه پس از تحولات اخیر و رویکرد جمهوری اسلامی در قبال همسایگان پرداخت. وی در این مراسم با تجلیل از شخصیت شهید خرازی، بر بازسازی کشور و تداوم مسیر دیپلماسی عزتمندانه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به روند بازسازی مراکز فرهنگی و تاریخی کشور تأکید کرد: همان‌طور که کتابخانه و مرکز اسناد بازسازی شدند، جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و ملی به مسیر بازسازی و احیای کامل خود ادامه خواهد داد.

شهید خرازی

نمادی از دیپلماسی هوشمندانه است

عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد شخصیتی شهید دکتر سید کمال خرازی پرداخت و الگوی رفتاری ایشان را نمادی از دیپلماسی هوشمندانه دانست.

وی اظهار داشت: ویژگی بارز شهید خرازی عقلانیت انقلابی، اهل تفکر و اندیشه بودن و باور عمیق به گفت‌وگو و دیپلماسی بود. به گفته وزیر امور خارجه، شهید خرازی با وجود تکیه بر ابزار گفت‌وگو، از صمیم قلب به آرمان‌های انقلاب اسلامی، جریان مقاومت و مسئله فلسطین اعتقاد داشت و در تمام دوران مسئولیت خود، از جمله در وزارت امور خارجه، شورای راهبردی روابط خارجی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان یک دیپلمات انقلابی به دفاع عملی از این اصول پرداخت. وی با یادآوری آخرین دیدار خود با شهید خرازی در چهارمین همایش گفت‌وگوهای ایرانی ـ عربی در اردیبهشت ۱۴۰۴ در دوحه، به بازخوانی مواضع تاریخی وی پرداخت و افزود: شهید خرازی همواره تأکید داشت که شکوفایی منطقه مستلزم تعهد جمعی به صلح و ثبات است و امنیت وارداتی نبوده، بلکه باید بر اساس احترام متقابل و احساس مسئولیت مشترک از درون منطقه شکل گیرد.

دکترین امنیت درون‌زا و رد مداخله بیگانه

در ترتیبات منطقه‌ای

وزیر امور خارجه با تأکید بر پایداری اصول سیاست خارجی ایران تصریح کرد: پس از تحولات و درگیری‌های اخیر، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای همجوار و بدون مداخله نیروهای خارجی هیچ تغییری نکرده است.

وی همسایگان را نه رقیب، بلکه شرکای اصلی ایران برای دستیابی به آینده‌ای صلح‌آمیز خواند و برای انجام گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه جهت اعتمادسازی و کاهش سوءتفاهم‌ها اعلام آمادگی کرد.

عراقچی با اشاره به ناکارآمدی حضور نظامی بیگانه در منطقه خاطرنشان ساخت: نیروهای خارجی با هدف تأمین منافع خود و حفاظت از رژیم صهیونیستی در منطقه حضور یافته‌اند، اما تجربه نشان داده که این نیروها نه قادر به حفاظت از رژیم صهیونیستی هستند، نه توانایی تأمین امنیت کشورهای میزبان را دارند و نه حتی می‌توانند امنیت خود را حفظ کنند.

رژیم صهیونیستی ریشه اصلی بی‌ثباتی

و جنگ‌افروزی در منطقه

رئیس دستگاه دیپلماسی با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی پنتاگون اعلام کرد: در جریان درگیری‌های اخیر، تقریباً همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه با موشک‌ها و پهپادهای ایران آسیب دیده و صدها ساختمان در این پایگاه‌ها به کلی از بین رفته‌اند.

وی همچنین اضافه کرد: آمریکایی‌ها در این جنگ بیش از ۸۰ فروند هواپیما و جنگنده از دست داده‌اند که تقریباً تمامی آن‌ها روی زمین و در جریان حملات دقیق موشکی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

عراقچی این رویدادها را اثبات‌کننده ناکارآمدی ترتیبات امنیتی متکی بر نیروهای فرامنطقه‌ای دانست و تأکید کرد: پایگاه‌های آمریکایی به‌جای ایجاد ثبات، خود به عامل اصلی ناامنی برای کشورهای میزبان تبدیل شده‌اند. وی رژیم صهیونیستی را نیز ریشه اصلی بی‌ثباتی و جنگ‌افروزی در منطقه معرفی کرد.

اداره تنگه هرمز مانند گذشته نخواهد بود

وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات پس از جنگ‌های اخیر تأکید کرد: شرایط منطقه و ساختارهای امنیتی آن دچار تغییرات بنیادین شده و دیگر هیچ‌چیز به حالت گذشته بازنخواهد گشت. وی به وضعیت راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: ایران و عمان طی دهه‌ها امنیت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست این تنگه را تأمین کرده‌اند، اما واقعیت‌های جدید حاکم بر منطقه نشان می‌دهد که مسیرها و نحوه اداره تنگه هرمز مانند گذشته نخواهد بود و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد.

عراقچی در پایان با تأکید بر لزوم وقفه‌ناپذیری صلح در تمامی جبهه‌ها خاطرنشان کرد: ایران در تمامی رایزنی‌های دیپلماتیک با طرف آمریکایی که از طریق میانجی‌گری کشورهایی نظیر پاکستان و قطر صورت گرفته، صریحاً اعلام کرده است که پایان جنگ باید شامل تمامی جبهه‌ها باشد، زیرا تحقق ثبات پایدار مستلزم توقف کامل درگیری‌ها در کل منطقه است. وی همچنین به طرف‌های متخاصم هشدار داد که آزمودن مجدد اراده ملت ایران حاصلی جز شکست‌های گذشته برای آنان نخواهد داشت.