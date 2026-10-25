عطیه فرماندهی معظم کل قوا، امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با حضور نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعطا شد.

آیین اعطای عطیه فرماندهی معظم کل قوا به دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) با حضور امیر سرلشکر عطاءالله صالحی، نماینده ویژه فرماندهی معظم کل قوا و فرمانده اسبق ارتش و جمعی از مسئولان، فرماندهان و دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) برگزار شد.

در این مراسم امیر سرتیپ دوم عیسی بیات فرمانده دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) بیان داشت: برخورداری از این عطیه ارزشمند، مسئولیت دانش‌آموختگان را در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از استقلال و امنیت ایران اسلامی دوچندان می‌کند. وی گفت: عطیه فرماندهی معظم کل قوا مایه مباهات و نشانه‌ای از مسئولیت خطیر افسران جوان در مسیر خدمت به میهن اسلامی است و مسئولیت دانش‌آموختگان را در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از استقلال و امنیت ایران اسلامی دوچندان می‌کند.

فرمانده دانشگاه امام علی (علیه‌السلام) با تأکید بر نقش‌آفرینی افسران جوان در آینده ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دانش‌آموختگان این دانشگاه با حفظ روحیه انقلابی، تقویت بنیه علمی و تخصصی، ارتقای توانمندی‌های نظامی و پایبندی به انضباط و تعهد سازمانی، خود را برای ایفای مسئولیت‌های خطیر در عرصه دفاع از کشور آماده می‌کنند.

به گزارش ایرنا از ارتش، سرتیپ دوم بیات بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تقویت روحیه ولایتمداری و حرکت در مسیر خودباوری و اقتدار دفاعی تأکید کرد و افسران جوان را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده ارتش و تضمین‌کننده استمرار مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی

دانست.

اعطای عطیه فرماندهی معظم کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام)، در راستای تکریم جایگاه والای ارتش جمهوری اسلامی ایران و پاسداشت تلاش‌های دانشجویانی برگزار شد که پس از طی مراحل آموزشی و کسب دانش و مهارت‌های نظامی، آماده ورود به عرصه خدمت و دفاع از میهن اسلامی شده‌اند.