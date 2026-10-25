تصویب 5 سند ملی در حوزه سلامت

در بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به ریاست رئیس‌جمهور ۵ سند ملی راهبردی در حوزه نظام سلامت و بهداشت جامعه به تصویب رسید.

بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور روز یکشنبه (3 آبان ماه) به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با حضور اعضای این شورا اعم از وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، دادگستری، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و استاندارد و سایر اعضای شورا برگزار شد. رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر اهمیت آموزش و سلامت برای آینده کشور، افزود: آموزش درست دانش‌آموزان و فرزندان و تربیت آنان برای ساخت آینده کشور با ویژگی‌هایی همچون توانمندی، پایبندی، صداقت و خلاقیت، یکی از اولویت‌های مهم این دولت است.

وی با تأکید بر اینکه همه تلاش خود را برای توسعه فضاهای آموزشی و بهبود شیوه آموزش و تربیت فرزندان انجام می‌دهیم، گفت: تقریباً به صورت روزانه موضوع آموزش و تجهیز مدارس در دولت پیگیری می‌شود. تربیت درست فرزندان کشور را وظیفه خود می‌دانیم، زیرا معتقدیم اگر کودکان و دانش‌آموزان خود را درست تربیت کنیم، دیگر شاهد مشکلاتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم، نخواهیم بود.

رسیدگی به سلامت مردم وظیفه مهم دولت است

رئیس‌جمهور در ادامه اهمیت موضوع سلامت مردم و جامعه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: رسیدگی به سلامت مردم وظیفه مهم دیگر دولت است و این موضوع ضمن ارتباط با دستورات دینی و اعتقادی با نگاه عادلانه به همه مردم، صرف‌نظر از هر قوم و نژادی در دستور کار دولت است.

پزشکیان تصریح کرد: تلاش همه ما این است که هیچ خطری مردم کشور را تهدید نکند در این مسیر به دنبال امر و نهی و دستور نیستیم، هدف ما جلب همراهی و همکاری جمعی همه دستگاه‌ها و مشارکت خود مردم است. وی با تأکید بر ضرورت همکاری، استانداران سراسر کشور برای موفقیت برنامه‌ها و تحقق اهداف دولت در حوزه‌های آموزش و سلامت، گفت: باید با تلاش خود به بی‌عدالتی‌ها در این دو حوزه مهم پایان دهیم. مردم باید بدانند که دلمان می‌خواهد و تلاش می‌کنیم، خطری آنها را تهدید نکند و دولت و مدیران کشور این موضوع را دستور کار اصلی و وظیفه خود می‌دانند.

پزشکیان با اشاره به اینکه نباید در طرح‌ها و برنامه‌های خود سود موقت را به منافع دائمی کشور و آینده‌نگر ترجیح دهیم، گفت: رسانه‌ها و صدا و سیما باید به موضوع سلامت جسمی و روانی مردم اهمیت دهند و در آگاه‌سازی مردم در مسیر تأمین سلامت و بهداشت فردی و عمومی، همکاری کنند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اسناد ملی تصویب‌شده در جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با هدف تأمین سلامت جامعه، گفت: در جزئیات اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال، همچون هوش مصنوعی بسیار کمک‌کننده خواهد بود. هدف نهائی ما باید سلامت فرزندان و جامعه باشد. وی با بیان اینکه آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی، سلامت جامعه را تهدید می‌کند و مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: تنش‌های ایجاد شده در دی‌ماه بیشتر ناشی از آسیب‌های اجتماعی بود. ما باید مشکلات و نیازهای مردم و درد جوانان را ببینیم و برای رفع آن چاره‌اندیشی کنیم. وظیفه اصلی همه ما کمک به حل مشکلات جامعه است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر مردم به ما اعتماد کنند و بدانند که می‌خواهیم به آنها کمک کنیم و مشکلات‌شان را حل کنیم، حتماً با ما همراهی خواهند کرد. برنامه‌های تنظیم‌شده در این مسیر باید طوری طراحی شود که وظایف دستگاه‌ها کاملاً مشخص باشد و با استفاده از ظرفیت همه استان‌ها و مدیران استانی برنامه‌ها را در سراسر کشور اجرا کنیم.

پزشکیان تصریح کرد: جلب مشارکت مردم در طرح‌های محله‌محور نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه‌های ما خواهد داشت و مسئولان نیز باید پاسخگوی مسئولیت خود باشند. همه ما صرف‌نظر از هر سلیقه و اعتقادی باید به دنبال این باشیم که مردم کشور از نظر روحی و جسمی، سالم زندگی کنند و فرزندان ما با آموزش و تربیت درست بتوانند آینده کشور را تضمین کنند.

تصویب ۵ سند ملی راهبردی

در حوزه سلامت و بهداشت کشور

در بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به ریاست رئیس‌جمهور ۵ سند ملی راهبردی در حوزه نظام سلامت و بهداشت جامعه به تصویب رسید.

سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب آشامیدنی در دوره ۵ ساله ۱۴۰۵ الی ۱۴۱۰، سند راهبرد ملی سلامت و تغییر اقلیم، سند ملی تکامل دوران ابتدای کودکی و سند جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح در نظام سلامت به تصویب اعضای شورا رسید.

زنان از ارکان اصلی پیشرفت کشور هستند

همچنین رئیس‌جمهور روز یکشنبه(3 آبان) در پیامی به همایش ملی بانوی کُرد در استان کردستان، شناخت و معرفی جایگاه و سیمای بانوی اصیل کُرد را گامی در پاسداشت مقام زن و بازشناسی بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت ایران عزیز دانست و نوشت: انتظار می‌رود دستاوردهای «همایش ملی بانوی کرد»، افزون بر معرفی و پاسداشت بانوان نام‌آور کرد، به ثبت، تدوین و انتشار پژوهش‌های معتبر، تعمیق مطالعات درباره هویت، جایگاه و نقش‌آفرینی زنان و نیز تدوین برنامه‌های عملی و اثربخش برای حمایت از استعدادها و توانمندی‌های آنان بینجامد.

وی با تاکید بر اینکه استان کردستان و دیگر مناطق کردنشین کشور، با پیشینه غنی فرهنگی و اجتماعی خود، همواره در ساختن ایرانی آبادتر و پیشرفته‌تر سهمی ارزشمند داشته‌ و دارند، تاکید کرد: تقویت این ظرفیت‌ها، مستلزم تحکیم وفاق و همبستگی اجتماعی، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرائی و مراکز علمی و فرهنگی، و مهم‌تر از همه، فراهم کردن فرصت‌های لازم برای حضور و مشارکت مؤثر زنان در عرصه‌های گوناگون است.

عملکرد رانندگان در جنگ ۴۰روزه

جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری ملی بود

همچنین رئیس‌جمهور روز شنبه(2 آبان ماه) در نشستی صمیمانه با جمعی از نمایندگان ناوگان حمل‌ونقل کشور، رؤسای انجمن‌های صنفی بخش‌های حمل‌ونقل باری و مسافری و شماری از رانندگان رکورددار حمل‌ونقل جاده‌ای در جریان جنگ ۴۰روزه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فعالان این بخش، پای صحبت‌های آنان نشست و دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مسائل و موانع پیش‌روی ناوگان حمل‌ونقل کشور صادر کرد.

در این نشست، نمایندگان صنوف و فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای، مهم‌ترین چالش‌های حرفه‌ای و معیشتی خود، از جمله تأمین و توزیع لاستیک، روغن و سایر اقلام مصرفی و موردنیاز ناوگان، مسائل مرتبط با تخصیص بار، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی و ضرورت اصلاح برخی رویه‌های اجرائی را مطرح کردند.

رئیس‌جمهور در واکنش به مطالبات مطرح‌ شده، به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با پیگیری مستمر مسائل و مطالبات فعالان این بخش و برقراری هماهنگی مؤثر با وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمینه حل‌وفصل مسائل مشترک را فراهم کند و اقدامات لازم برای رفع موانع فعالیت رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در دستور کار قرار گیرد.

پزشکیان با قدردانی از عملکرد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در دوره جنگ ۴۰روزه، اظهار داشت: دشمن با وجود تحمیل جنگ و تلاش برای زمین‌گیر کردن کشور، نتوانست به اهداف خود دست یابد؛ چراکه حضور درخشان، مسئولانه و مؤثر شما در میدان خدمت‌رسانی، در کنار تلاش سایر بخش‌ها، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه راهبردی حمل‌ونقل جاده‌ای در استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیازهای عمومی جامعه افزود: تداوم خدمات حمل‌ونقل در شرایط بحرانی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ جریان تأمین کالا، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم دارد. حضور و تلاش رانندگان و فعالان این حوزه در روزهای دشوار، جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد آنان به کشور بود.