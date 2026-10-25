



«دفاع از ماندن در NPT به معنای تأیید همه مواضع آژانس نیست.» این بخشی از سرمقاله اخیر روزنامه زنجیره‌ای آرمان امروز است.کارشناس مزبور در این یادداشت در دنیای فانتزی و خیالی خود در این تصور است که ایران می‌تواند با برگه حضور در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همه مشکلات ایدئولوژیک و موجودیتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی را مرتفع سازد! و مردم ایران را به رفاه پسا رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا برساند.

چنین دنیای عاری از هر گونه ظلم، زورگویی و زیاده‌خواهی توسط مستکبرانی همچون رئیس‌جمهور تروریست آمریکا فقط در ذهن‌های ایزوله‌شده غربگرایان ایرانی پیدا می‌شود. چرا که درست زمانی که دشمن غدار زمزمه‌های حمله اتمی به ایران را مطرح کرده و سعی در عادی‌سازی آن در افکار عمومی دنیا دارد محل تعجب است که چرا برخی افراد می‌خواهند تنها عامل بازدارنده نسبی این حمله دشمن را از بین ببرند، تا خیال دشمن از هر حیث برای جنایتی دیگر علیه مردم ایران راحت باشد.

این کارشناس رسانه‌های زنجیره‌ای در ادامه یادداشت مورد اشاره پیشنهادات شاذی به شرح ذیل ارائه می‌کند: «نخست، تفکیک رسمی مسائل: تعهدات الزام‌آور پادمانی، ترتیبات داوطلبانه یا تکمیلی، و خواسته‌هایی که ایران آنها را فاقد مبنای حقوقی می‌داند، با فهرست مکتوب و مورد توافق. دوم، آغاز با کم‌هزینه‌ترین و کم‌اختلاف‌ترین اقدام: گزارش‌دهی از وضعیت مواد هسته‌ای و ارزیابی ایمنی سایت‌های آسیب‌دیده، پیش از هر دسترسی میدانی پس از انجام مذاکرات همزمان با آژانس و کشورهایی نظیر آمریکا‌، چین‌، روسیه و تروئیکای اروپا.سوم، دسترسی مرحله‌ای و محدود به سایت‌ها در صورت موفقیت در مذاکرات با کشورهای مذکور و با انجام پروتکل ایمنی مشخص و حفاظت از اطلاعات حساس.چهارم، گره ‌زدن انجام هر گام به انجام تعهدات طرف مقابل و ایجاد تعهدات برای جلوگیری از تکرار حمله به تأسیسات تحت پادمان، اقدام قابل راستی‌آزمایی در لغو محاصره دریایی و تحریم صادرات نفت و درخواست از شورای حکام برای تأیید ممنوعیت حمله به این تأسیسات.پنجم، ثبت دقیق هر توافق با معیار قابل سنجش، چنان‌که اختلاف بعدی بر سر تفسیر تکرار نشود. این مسیر به دولت‌های طرف مقابل هم حساب پس می‌دهد: آمریکا و اروپا نباید هر تمهید راستی‌آزمایی را به شرط‌های غیرمرتبط گره بزنند، و آژانس باید ارزیابی‌های فنی را از سیاست جدا نگه دارد».

گزارش‌دهی از مواد هسته‌ای و دسترسی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های غربی و صهیونیستی در اخبار خود هیچ ابایی از جاسوس بودن بازرسان این نهاد ندارند و متقابلا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تکذیبیه و مخالفاتی با اخبار این‌چنینی ندارد.