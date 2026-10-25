رشادت دریادلان نیروهای مسلح در حراست از تنگه هرمز نماد اقتدار کشورمان است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: رشادت‌های دریادلان نیروهای مسلح در دفاع از تنگه هرمز و دریای عمان، بیانگر روحیه بالای ایثار و مسئولیت‌پذیری کارکنان این نیرو و جلوه‌ای از تعهد، ایثار و اقتدار دریایی و نمادی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از منطقه سوم دریایی نبوت نیروی دریایی با ناوسروان سعید زاهدی از رزمندگان و ایثارگران این نیرو در جنگ رمضان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

دریادار ایرانی در این دیدار با اشاره به فداکاری، رشادت و مجاهدت کارکنان نیروی دریایی ارتش در جریان جنگ رمضان، اظهار داشت: دریادلان ارتش با حضور مؤثر و مسئولانه در مناطق راهبردی دریایی، در مسیر صیانت از مرزهای آبی کشور و حفظ امنیت و اقتدار دریایی ایران گام برداشتند.

به گزارش ایرنا از ارتش، وی بیان داشت: رشادت‌های دریادلان نیروهای مسلح در دفاع از تنگه هرمز و دریای عمان، بیانگر روحیه بالای ایثار و مسئولیت‌پذیری کارکنان این نیرو و جلوه‌ای از تعهد، ایثار و اقتدار دریایی و نمادی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی ارتش در جنگ رمضان، افزود: شهدا با نثار جان خود در راه دفاع از میهن، حماسه‌هایی ماندگار آفریدند و نام و یاد آنان همواره در تاریخ پرافتخار نیروی دریایی ارتش زنده خواهد ماند. دریادار ایرانی با تأکید بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های کارکنان ایثارگر و خانواده‌های آن‌ها، از صبر، همراهی و پشتیبانی خانواده‌هایی قدردانی کرد که در مسیر انجام مأموریت‌های خطیر دریایی، همواره در کنار کارکنان این نیرو بوده‌اند و در تقویت روحیه و استمرار خدمت آنان نقش‌آفرینی کرده‌اند.