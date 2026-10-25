ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو درباره ضرورت سرنگونی حکومت ایران برای دستیابی به پیروزی قاطع را توهمی خطرناک توصیف کرد و هشدار داد که ماجراجویی نظامی جدید علیه ایران، بدون حمایت بین‌المللی و راهبرد خروج، می‌تواند اسرائیل را با فاجعه‌ای راهبردی مواجه

کند.

اسحاق بریک، ژنرال ذخیره ارتش رژیم اشغالگر تصریح کرد که اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه تنها سرنگونی نظام ایران می‌تواند به پیروزی قاطع منجر شود و همچنین دستور او به ارتش برای پایان دادن به رویارویی با ایران، یک‌بار برای همیشه، چیزی جز توهمی خطرناک نیست و کاملاً جدا از واقعیت راهبردی است.

بریک تأکید کرد که دستیابی به پیروزی نظامی واقعی در برابر قدرتی منطقه‌ای با وسعت و ویژگی‌های جغرافیایی ایران، مستلزم انجام عملیات زمینی گسترده و اشغال سرزمین است؛ سناریویی که در گزینه‌های نظامی اسرائیل جایی ندارد و ایالات متحده نیز اساساً به فکر اجرای آن نیست. وی همچنین اتکا به اعتراضات داخلی مردم ایران برای سرنگونی نظام را خیال‌پردازی

دانست.

به گزارش فارس، این ژنرال ذخیره اسرائیلی هشدار داد که ورود به ماجراجویی نظامی دیگری در ایران، بدون برخورداری از حمایت بین‌المللی، عملیات زمینی و راهبردی مشخص برای خروج از جنگ، اسرائیل را به بن‌بست و فاجعه‌ای راهبردی ویرانگر سوق خواهد داد؛ فاجعه‌ای که جبران پیامدهای آن بسیار دشوار خواهد بود و حتی ممکن است اساساً امکان‌پذیر نباشد.