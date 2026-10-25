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کد خبر: ۳۴۰۶۸۲
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
سرویس کیهان » اخبار
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سفیر یمن:

ایران در کنار ما ایستاد عربستان مسئول کامل عواقب جنگ است

سفیر یمن در تهران، عربستان را مسئول کامل عواقب جنگ علیه یمن دانست و خواستار توقف و رفع محاصره علیه یمن 
شد.
«ابراهیم الدیلمی» سفیر یمن در تهران در حاشیه آیین گشایش مرکز اسناد و موزه شهید سید کمال خرازی در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار تسنیم و در پاسخ به سؤالی درباره تجاوزات رژیم سعودی به یمن گفت: متأسفانه تجاوز از سوی دشمن سعودی همچنان ادامه دارد و این دشمن همچنان بر ادامه خون‌ریزی و ارتکاب جنایت در کشور عزیز ما اصرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: خواسته ما روشن است و صریح می‌گوییم که خواهان توقف این تجاوز و رفع این محاصره هستیم و می‌خواهیم که عربستان، یمن را به حال خود بگذارد تا مردم آن بتوانند آنچه را که ویران کرده‌اند، بازسازی کنند و در اینجا، مسئولیت بر عهده طرف سعودی است تا تمام پیامدها و خسارت‌هایی را که در کشور ما به بار آورده است، 
بپذیرد.
الدیلمی در پاسخ به سؤالی دیگر درخصوص موضع خصمانه برخی از کشورهای غربی در قبال یمن اظهار داشت: در حقیقت، موضع بین‌المللی و کشورهای منطقه در حدی نیست که بتواند به توقف این تجاوز منجر شود، بلکه بسیاری از جریان‌ها، به‌ویژه در اتحادیه اروپا، بر شعله‌ورتر کردن آتش و ادامه رنج و سختی‌های مردم یمن اصرار دارند.
سفیر یمن در تهران درخصوص موضع ایران در حمایت از ملت یمن نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در کنار یمن ایستاده و خواستار توقف این تجاوز و رفع این محاصره است.

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