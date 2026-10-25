ایران اکنون بر تنگه هرمز، قدرت وتو دارد

رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور به‌ شدت از ترامپ انتقاد کرد و تأکید کرد: ایران اکنون بر تنگه هرمز، که نفت از طریق آن به جهان منتقل می‌شود، قدرت وتو

دارد.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا روز شنبه (2 آبان ماه) در گردهمایی‌های انتخاباتی در کلیولند و دیترویت، با انتقاد شدید از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه این کشور، او را به فساد متهم کرد و راهبرد دولتش در قبال ایران و تغییرات پرزرق‌وبرق کاخ سفید را به تمسخر گرفت.

تنها ۱۰ روز تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده است؛ انتخاباتی که سرنوشت کنترل کنگره‌ای با توازن نزدیک میان دو حزب را مشخص خواهد کرد.

اوباما در میشیگان و در حمایت از عبدالسید، نامزد دموکرات انتخابات سنا، انتخابات سوم نوامبر را به «کلید قطع‌کننده مدار» تشبیه کرد که می‌تواند دست‌کم بخشی از «رفتار‌های احمقانه» دولت ترامپ را مهار

کند.

او گفت: «باید این کلید را قطع کنیم و پاسخ‌گویی را به دولت بازگردانیم.»

اوباما که از سال ۲۰۰۹ تا آغاز نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ رئیس‌جمهور آمریکا بود، همچنان از چهره‌های محبوب حزب دموکرات به شمار می‌رود. دموکرات‌ها امیدوارند حضور او در کارزار انتخاباتی بتواند حامیان این حزب را در رقابت نزدیک سنا در میشیگان بسیج کند؛ رقابتی که در آن عبدالسید با مایک راجرز، نماینده پیشین جمهوری‌خواه کنگره روبه‌رو است.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در جمع حامیان دموکرات با انتقاد از ترامپ و جمهوری‌خواهانی که از او حمایت می‌کنند، گفت: «هرگز رئیس‌جمهوری ندیده‌ایم که مانند او در سوءاستفاده مالی و منفعت‌طلبی شخصی، آن هم با پول مردم، مهارت داشته باشد.»

او افزود: «هرگز رئیس‌جمهوری ندیده‌ایم که تا این اندازه در پی فروش امتیاز‌ها باشد. اکنون به نظر می‌رسد این حزب نماینده دولتی فاسد، ناکارآمد یا حتی نبود دولت

است.»

بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس در ماه اوت،

۶۳ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ و خانواده‌اش از زمان بازگشت او به کاخ سفید به‌طور نامناسب از حوزه رمزارز‌ها سود برده‌اند. همچنین ۶۹ درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند تصمیم‌های سیاسی ترامپ تحت تأثیر فعالیت‌های تجاری خصوصی او قرار

دارد.

انتقاد اوباما از سیاست ترامپ

در قبال ایران

اوباما همچنین ادعا‌های دولت ترامپ درباره پیروزی در جنگ علیه ایران را به تمسخر گرفت و گفت این جنگ با افزایش نگرانی‌ها درباره ناامنی در تنگه هرمز، اهرم فشار اقتصادی تهران را تقویت کرده است.

او اظهار داشت: «ایران اکنون بر تنگه هرمز، که نفت از طریق آن به جهان منتقل می‌شود، قدرت وتو دارد و در موقعیت قوی‌تری نسبت به قبل از جنگ قرار گرفته است.»

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا همچنین دولت ترامپ را متهم کرد که بر مسائل کم‌اهمیت تمرکز دارد. او با لحنی کنایه‌آمیز، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را فردی توصیف کرد که به‌طور ویژه بر موضوعات کم اهمیتی در مورد نظامیان متمرکز است و بیشتر وقت خود را برای مرتب کردن موهایش جلوی آینه

می‌گذراند.

اوباما همچنین تغییرات و بازسازی‌های کاخ سفید را به باد انتقاد گرفت و گفت: «او کاخ سفید را طوری کرده که انگار صدام حسین یک شعبه از رستوران‌های چیزکیک فکتوری افتتاح کرده است.»