معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تشکر از رویکرد وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرد: وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش و دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل دختران محجبه جمهوری آذربایجان اقدام کنند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز یکشنبه (3 آبان‌ماه) در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ضمن قدردانی از رویکرد هوشمندانه وزارت علوم در استقبال از پذیرش دختران محجبه محروم از تحصیل جمهوری آذربایجان، از وزرای محترم بهداشت و آموزش و پرورش و رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی نیز می‌خواهم برای پذیرش و ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجانی اقدامات لازم را انجام

دهند.

دولت برای ساختن فرصت‌های جدید از دل تهدیدها تلاش می‌کند

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(3 آبان ماه) در این جلسه تأکید کرد: دشمن جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را برای تحمیل اراده خود به ملت ایران در پیش گرفته است که اطمینان داریم قطعاً شکست خواهد خورد و به هیچ‌یک از اهدافی که برای به زانو درآوردن ملت ایران طراحی کرده است، دست نخواهد یافت.

وی با اشاره به مشکلات کشور ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی گفت: این جنایت دشمنان مشکلاتی ایجاد کرده که کاملاً می‌دانیم، اما دولت هم تمام تلاش خود را نه‌تنها برای شکست دشمن، بلکه برای ساختن فرصت‌های جدید از دل تهدیدها به کار خواهد گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: معتقد نیستیم کار راحتی است. اساساً جنگ کار سختی است؛ چه نظامی و چه اقتصادی. انتخاب ما هم نبوده؛ آنها بودند که وسط مذاکره حمله کردند و این شرایط به ملت ما تحمیل شده است. اما دست‌بسته نیستیم و به‌شدت به آینده امیدواریم و در همه حوزه‌ها روش‌های نوآورانه‌ای داریم که نتیجه نهائی را پیروزی ملت ایران می‌دانیم.

عارف بر ضرورت عملیاتی شدن راهکارهای تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: راهکارهای تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵، از جمله راهکارهای نوین، باید عملیاتی شود تا این درآمدها صرف معیشت مردم و توسعه کشور شود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز بارها تأکید کرده‌اند که با وجود همه مشکلات، دولت باید به معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، توجه کند.