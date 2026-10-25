روزنامه صهیونیستی «معاریو» با هشدار درباره خطرات جنگ مجدد با ایران نوشت: اسرائیل هرگز به اهدافش مقابل ایران نمی‌رسد.

در بحبوحه گزارش‌های مربوط به تشدید تنش‌ها در منطقه و احتمال آغاز دور جدیدی از درگیری‌های منطقه‌ای، محافل صهیونیستی هشدار دادند که اسرائیل با یک جنگ جدید هم نمی‌تواند به اهداف خود مقابل ایران برسد.

اسرائیل هرگز به اهداف خود مقابل ایران نمی‌رسد

در این زمینه روزنامه عبری‌زبان معاریو اعلام کرد که شرط‌بندی روی سرنگونی نظام ایران از طریق یک حمله نظامی جدید، برداشتی جدا از واقعیت استراتژیک است و یک درگیری جدید منجر به آنچه که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، «پیروزی نهائی» می‌نامد، نخواهد شد و می‌تواند در را به روی پیامدهای گسترده نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک باز کند.

این رسانه صهیونیستی افزود: اظهارات اخیر نتانیاهو، که در آن دستیابی به پیروزی کامل را به نابودی نظام ایران مرتبط دانسته و دستورات او به ارتش برای شکست «نهائی» ایران، ماهیت جنگ مدرن و محدودیت‌های قدرت هوائی در سرنگونی نظام‌های سیاسی ایدئولوژیک را نادیده

می‌گیرد.

در ادامه این مقاله آمده است که تحمیل یک شکست نظامی قاطع به کشوری به اندازه ایران، با مساحت جغرافیایی وسیع و زمین‌های چالش‌برانگیز، نیازمند عملیات زمینی گسترده و تهاجم به خاک ایران است- گزینه‌ای که اسرائیل فاقد توانایی انجام آن است و به نظر نمی‌رسد ایالات متحده آماده پیگیری آن باشد.

سناریوی ویرانی گسترده اسرائیل در حملات جدید ایران

معاریو هشدار داد که انجام یک حمله جدید از نظر نتایج، تفاوت اساسی با حملات قبلی نخواهد داشت، اما هزینه رویارویی را افزایش می‌دهد. همچنین حملات جدید منجر به فروپاشی نظام ایران نخواهد شد و علاوه‌بر آن می‌تواند منجر به ویرانی گسترده در اسرائیل شود که بر همه جنبه‌های زندگی تأثیر

می‌گذارد.

این رسانه عبری تاکید کرد: تهران ممکن است با هماهنگی حزب‌الله و دیگر متحدانش در عراق و یمن به پرتاب موجی از موشک‌ها و پهپادها به سمت اسرائیل، به استفاده از تمام ظرفیت‌های نظامی خود متوسل

شود.

در ادامه این گزارش آمده که حملات احتمالی ممکن است تأسیسات حیاتی، از جمله زیرساخت‌های غیرنظامی و نظامی، نیروگاه‌ها، کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن و پایگاه‌های نیروی هوائی را هدف قرار دهد که می‌تواند خسارات قابل توجهی به مراکز جمعیتی وارد کند و اسرائیل را در یک جنگ فرسایشی طولانی مدت فرو ببرد.

معاریو افزود: علاوه‌بر آن، نظام ایران از انعطاف‌پذیری برخوردار است و ممکن است تا زمانی که بتواند به هدف قرار دادن اسرائیل و مختل‌کردن زندگی روزمره در آنجا ادامه دهد، حفظ قدرت خود را، حتی با خسارات شدید به زیرساخت‌هایش، یک پیروزی بداند.

آمریکا و اسرائیل نمی‌توانند برنامه هسته‌ای ایران را

از بین ببرند

در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که حمله جدید آمریکا و اسرائیل برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران موفق نخواهد شد؛ زیرا ایران برنامه هسته‌ای خود را با این درک توسعه داده است که تأسیسات اصلی آن می‌توانند هدف قرار گیرند و بنابراین، یک سیستم پشتیبان گسترده ایجاد

کرده است.

رسانه مذکور صهیونیستی در ادامه به انزوای بین‌المللی اسرائیل پرداخته و تاکید کرد که بی‌توجهی به پیامدهای سیاسی و دیپلماتیکِ هرگونه تشدید جدید درگیری‌ها، یکی دیگر از خطراتی است که در کمین اسرائیل قرار دارد، اما کسی به آن توجه نمی‌کند.

به گزارش تسنیم، معاریو در پایان نتیجه گرفت: این فرض که یک حمله نظامی جدید منجر به پیروزی «قطعی» بر ایران خواهد شد، مبتنی بر تضمین‌های واقع‌بینانه نیست و این حمله نه تنها نظام ایران را سرنگون نمی‌کند، بلکه بار امنیتی و اقتصادی اسرائیل را افزایش خواهد داد و ضربه دیگری به جایگاه بین‌المللی اسرائیل می‌زند.