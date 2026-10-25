گروه خون!(گفت و شنود)

گفت: «فابیو سیلوا‌»، کارشناس و فعال امور بین‌المللی نوشته است؛ «‌ایرانی‌ها نابغه‌اند. آن‌ها با بستن تنگه هرمز، اثر آن را در سراسر جهان پخش کرده‌اند‌».

گفتم: ایول! دَمش گرم!

گفت: این کارشناس با اشاره به واقعیت‌های موجود گفته است؛

«‌ایران با بستن تنگه هرمز، علاوه ‌بر آمریکا در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال و بسیاری دیگر از کشورها تظاهرات و شورش‌های مردمی را باعث شده است» و در ادامه می‌گوید؛ «ایران همان کشوری ا‌ست که دنیای اپستین را به آتش خواهد کشید و همه ما در نهایت از آن سپاسگزار

خواهیم بود».

گفتم: برخی از غربگراهای داخل کشور یاد بگیرند که می‌گفتند؛ «‌درآمد تنگه هرمز بی‌ارزش و در حد پول خُرد است‌»! و آن مدعی اصلاحات دیگر که ادعای آینده‌پژوهی دارد و تا به حال نتیجه همه پیش‌بینی‌هایش برعکس بوده است، گفته بود «‌ایران حتی تنگه ترمز را هم نمی‌تواند ببندد، چه رسد به تنگه هرمز‌»!

گفت: چرا این غربگراها تا این اندازه کشته و مُرده آمریکا هستند؟! و همه دستاوردهای وطنشان را اگر علیه غرب باشد، منفی تحلیل می‌کنند؟! یک نقطه مثبت هم در تحلیل‌ها و اظهار‌نظرهایشان دیده نمی‌شود!

گفتم: چه عرض کنم؟! بعضی‌ها تنها نقطه مثبت زندگیشون‌، گروه خونشونه! تازه اگر اون هم منفی نباشه!