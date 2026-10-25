* مکس بوت، تاریخ‌نگار نظامی، عضو ارشد اندیشکده «شورای روابط خارجی آمریکا» و از حامیان سرسخت حمله سال ۲۰۰۳ واشنگتن به بغداد، در یادداشتی تحلیلی با ابراز پشیمانی از مواضع گذشته خود، به ارزیابی ابعاد خروج کامل ارتش ایالات متحده از عراق پرداخته و نوشته حمله به عراق یک خطای فاجعه‌بار با 1/8 تریلیون دلار هزینه، ۴۴۱۸ کشته آمریکایی و جان باختن صدها هزار عراقی بود، بدون آنکه دستاورد راهبردی مشخصی برای آمریکا به همراه داشته باشد. ضمن آنکه برخلاف پیش‌بینی‌ها، نفوذ منطقه‌ای ایران در عراق تثبیت شد.

ارغیانی

* امروزه در اقتصاد آمریکا و اروپا‌، مراکز داده و هوش مصنوعی نقش مغز و سیستم عصبی آن را بازی می‌کنند. معنی آن این است که اگر در جنگ این مراکز از کار بیفتند، در یک لحظه کل چرخ دنده‌های زندگی روزمره و اقتصاد غرب قفل می‌شود.

میررکنی

* زلنسکی قهرمان غربگرایان ایرانی، در تهِ مسیر خوش‌خدمتی به آمریکا و خیانت به ملت خود که اوکراین را تا مرز نابودی کامل پیش برده، گفته احساس می‌کنم رئیس‌جمهور آمریکا به من و اوکراین خیانت کرده است. عرضم این است که زلنسکی کودن، خیانت آمریکا را حس کرد اما چرا غربگرایان داخلی، این خیانت را حس نمی‌کنند؟

حاتمی

* یکی از موانع توسعه انرژی خورشیدی در ایران، به رغم برخورداری از یکی از بالاترین سطوح تابش خورشید در جهان، درصد بالای ارزبری در این صنعت است. به‌گونه‌ای که حدود ۹۰ درصد هزینه تمام‌شده احداث یک نیروگاه خورشیدی، هزینه ارزی است. بنابراین اگر قرار باشد توسعه بزرگی در حوزه انرژی خورشیدی رخ دهد، یا باید در تولید لوازم آن خودکفا باشیم و یا منابع ارزی جدی به این بخش اختصاص یابد.

پویان

* نظرسنجی‌ها از نفرت رو به گسترش جوانان آمریکایی از صهیونیست‌ها خبر می‌دهد و به همین علت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس که پیش از این برای کسب رای به لابی‌های صهیونیستی نزدیک می‌شدند، امروزه به‌گونه‌ای محسوس از صهیونیست‌ها کناره می‌گیرند.

هوشمند

* کشورهای منطقه غرب آسیا با درک زوال چتر امنیتی شیطان بزرگ و وقوف به دست برتر ایران در موازنه تشدید بحران، دریافته‌اند سامانه‌های سنتکام قادر به محافظت از زیرساخت‌های حیاتی آنان در برابر قدرت موشکی و پهپادی ایران نیست، از این رو، حضور فرمانده ارتش پاکستان یا وساطت‌های قطر و عمان، تلاشی ناگزیر برای انطباق با واقعیت قدرت پایدار ایران و تثبیت منافع سرزمینی خود ذیل چتر بازدارندگی خلل‌ناپذیر تهران است.

جوادی

*عوامل اپستینی باید به این واقعیت رسیده باشند که نقشه امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا، دیگر با اراده متزلزل واشنگتن ترسیم نمی‌شود بلکه با اقتدار و بازدارندگی پایدار جمهوری اسلامی ترسیم می‌شود!

درویشی

* مردم شریف و فرهیخته ایران به خود افتخار می‌کنند که شیرمردان نیروهای مسلح ما در وطن تا پای جان در گرمای ۶۰ درجه گرمای طاقت‌فرسای جنوب ایستاده‌اند. خداوند بر توفیقاتش و استقامتشان بیفزاید.

طالبی

* فرزندان علی‌ابن ابی‌طالب(ع) مبعوث شده در برابر کفر راست قامت ایستاده‌اند و موجبات عزت و عظمت و سرافرازی ایرانند و مکر و حیله دشمنان را به خودشان باز می‌گردانند.

اکبرزاده

*ممنوعیت پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان و جلوگیری از ورود شماری از دانش‌آموزان و معلمان محجبه به کلاس‌های درس، موجب برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز در حمایت از بانوان محجبه در کشورهای مختلف جهان شده است. علی‌اف باید از آتاترک، پهلوی و... عبرت بگیرد.

پرویزی

*همان طور که دبیر محترم شورای ‌عالی امنیت ملی گفتند؛ «به ‌هیچ‌ وجه ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد.» اصلاً بحث هسته‌ای تمام شده است و قرار نیست در مذاکرات احتمالی سخن از هسته‌ای به میان آید!

جعفرنژاد

*وضعیت کنونی تنگه هرمز، نتیجه طبیعی تجاوز نظامی آمریکای خبیث و رژیم جعلی صهیونی علیه ایران است. این وضعیت ادامه خواهد یافت، مگر آن که آمریکای بدذات رویکرد خود را تغییر داده و از منطقه فرار کند.

سجودی

*مردم وظیفه‌شناس می‌دانند اگر در میادین حضور مستمر پیدا نمی‌کردند فقط با قدرت نظامی و یا از طریق ساختارهای رسمی دفاعی از ایران رفع خطر نمی‌شد.

پورحسینی

*از صدا و سیما به ‌ویژه شبکه 4 سیما به خاطر پخش سخنرانی استاد رحیم‌پور که در یکی از میادین تجمعات شبانه ایراد شده بود تقدیر و تشکر می‌شود. شایسته است پخش چنین برنامه‌های روشنگرانه از ایشان و اساتید دیگر تداوم یابد.

علیمردانی

*ترامپ فاسد برای خروج از گردابی که خود برای خویش فراهم کرده و ر‌هایی از شکست سیاسی، ناگزیر است با توسل به پوتین یا مقامات چینی برای دستیابی به توافقی با ایران، از این مشکل رهایی یابد!

میر‌آقازاده

*نیروهای مسلح مقتدر یمن در پاسخ به تجاوزهای مکرر سعودی علیه غیرنظامیان شش عملیات دقیق و مؤثر را علیه تأسیسات آرامکو، میدان‌های نفتی، فرودگاه‌های ریاض و أبها و پایگاه‌های نظامی عربستان اجرا کردند که منجر به تعطیلی فرودگاه ملک خالد، تخلیه برج‌های نمادین پایتخت، دورکاری اجباری کارکنان دولتی و تعویق رویداد مهم داووس صحرا شد. نشریه اکونومیست نیز شرایط بن‌سلمان را در بدترین وضعیت توصیف کرد. درود بر دولت و ملت مقاوم یمن.

غفاری

*ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، با هدایت حدود ۳۶۶ میلیون دلار به سوی کارزارهای انتخاباتی محافظه‌کاران و گروه‌های سیاسی راست‌گرا، رسماً به بزرگ‌ترین حامی مالی چرخه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه آینده تبدیل شده و هدف اصلی آن حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر مجلس سنا در رقابت‌های حساس ۱۲ آبان است. این سرمایه‌گذاری هنگفت، تصویر واقعی دموکراسی آمریکایی را آشکار می‌کند. نظامی که در آن یک میلیاردر می‌تواند با پرداخت سهمی ناچیز از دارایی خود، سرنوشت کرسی‌های قانون‌گذاری کل کشور را تغییر دهد.

معرفت

*باید سران رژیم منحوس کودک‌کش صهیونی و در رأس آن نتانیاهوی جنایتکار به دَرک واصل شوند تا فرصت رنگ عوض کردن و فریب و نیرنگ پیدا نکنند. هر کس غیر نتانیاهوی خبیث نیز قدرت را به‌ دست بگیرد فرصت فریب جهان و نجات مجدد این رژیم را پیدا می‌کند.

سلامتیان

*یاوه‌سرایی‌های این روزهای ترامپ، بر علیه ایران در حالی است که واشنگتن در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با فشار سیاسی و اقتصادی سنگین داخلی روبه‌روست و بدهی ۴۰ هزار میلیارد دلاری و ریزش ۴۴ درصدی مدیران خزانه‌داری، کابینه ترامپ را در باتلاق فرو برده است.

آئین

* آمریکا امروز در باتلاقی فرو رفته که رهبران جنایتکارش ساخته‌اند. از یک‌سو در میدان نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به بن‌بست رسیده‌اند و از سوی دیگر در داخل، با بحران‌های متعدد اقتصادی، فرهنگی و تنش‌های سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دولت‌خواه

* نظارت و کنترل بر جریان ارز در داخل و خارج کشور مهم‌ترین عامل در کنترل بازار ارز محسوب می‌شود. تا زمانی که دولت تصویر دقیقی از مسیر ورود، خروج، عرضه، تقاضا و جابه‌جایی ارز در داخل و خارج از کشور نداشته باشد، سیاست ارزی پایدار و مؤثر به نتیجه نخواهد رسید.

افخم

* واگن قطار شهری، ملک شخصی افراد نیست که هرکس بلندگوی قوی‌تری داشت، سهم بیشتری از آرامش دیگران را مصادره کند. امید است که مدیریت محترم شهری به این موضوع رسیدگی مؤثر داشته باشد.

محققی