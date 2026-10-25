فضاهای ورزشی محلات یزد چهار برابر شده است

یزد- خبرنگار کیهان:

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: در شروع شورای ششم فقط ۱۵ مکان ورزشی با مساحت ۱۷ هزار متر مربع در محلات یزد وجود داشت اما طی اقدامات انجام شده در این شورا این تعداد به ۵۶ مکان و مساحت آن به ۶۰ هزار متر مربع رسید که افزایش چهار برابری داشته و همچنان این روند ادامه دارد.

عزیزالله سیفی، در نشست علنی این شورا افزود: به‌جای اینکه مردم را به ورزشگاه ببریم با اقدامات انجام شده توانستیم زمین‌های ورزشی را بین مردم در محلات مختلف ببریم.

وی ادامه داد: در هفته تربیت بدنی و ورزش هستیم که باعث می‌شود سمت و سوی مردم به ورزش بیشتر شود و خوشبختانه در کشور ما نیز اقدامات خوبی انجام شده و اخیرا نیز قهرمانی تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال را داشتیم که توانستند با ۹ مدال افتخار آفرین برای کشور باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: در شهر یزد نیز به منظور کشف و حمایت از استعدادهای ورزش محلات‌، المپیاد ورزشی در دوره ششم شورای اسلامی شهر یزد با حضور مردم در هفتاد رشته برنامه‌ریزی و انجام شد و قطعا زمینه برای تشویق ورزش محلات و کشف استعداد‌ها فراهم شده است.

وی افزود: قطعا فضاهای ورزشی فراهم شده مورد استفاده بخش زیادی از بانوان قرار می‌گیرد و انتخاب پارک جدید بانوان نیز با مکان شناسی دقیق انجام شد تا هیچ‌گونه ساختمانی مشرف نباشد.