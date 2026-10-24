سفیر ایران در روسیه گفت که مسعود پزشکیان در جریان سفر به مسکو برای شرکت در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز، با همتای روس خود گفت‌وگو خواهد

کرد.

کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، به خبرگزاری ریانووستی گفت که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قصد دارد در جریان سفر اواخر ماه اکتبر به مسکو برای شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، درباره همکاری‌های اقتصادی، امنیت انرژی و مسائل ژئوپلیتیکی با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، گفت‌وگو کند.

به گفته کاظم جلالی، محور اصلی گفت‌وگوهای پزشکیان با پوتین در جریان این سفر، همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور خواهد بود.

سفیر ایران در روسیه توضیح داد که «موضوعاتی همچون کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب، امنیت انرژی، امنیت غذایی و توسعه روابط تجاری در این دیدار بررسی خواهد شد».

طبق این گزارش، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در جریان سفر اخیر خود به تهران به رئیس‌جمهور ایران گفت که پوتین در انتظار حضور او در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در مسکو در اواخر این ماه است و برگزاری دیداری دوجانبه را هم مدنظر

دارد.

به گزارش فارس، جلالی ضمن بیان این که رؤسای‌جمهور ایران و روسیه طی ماه‌های اخیر بارها گفت‌وگو و طیف گسترده‌ای از مسائل را مورد بحث قرار داده‌اند، افزود: «همزمان، رؤسای‌جمهور (در دیدار آتی) درباره مسائل ژئوپلیتیکی، بین‌المللی و سیاسی تبادل نظر خواهند کرد».

هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار است سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶) در مسکو برگزار شود.