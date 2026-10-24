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دختر کوانتومی ایران و نخستین بانوی شهید صنعت موشکی ایران در سحرگاه شهادت رهبر مجاهد شهید با رهبر شهیدش عهد بسته

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درخواست آمریکا، آلمان و نروژ برای مهاجرت را رد کرد، می‌دانست در لیست ترور است اما مجاهدتش را متوقف نکرد، همان دختری که نامش امروز با یک ویژگی افتخارآمیز جاودانه شده است: «نخستین بانوی شهید صنعت موشکی ایران». دکتر مهسا طاهری، بانوی نخبه استان مرکزی و از مفاخر علمی این مرز و بوم، دختر کوانتومی ایران و دختر افتخارآفرین سرزمین آفتاب بود؛ بانویی که عمرش را با علم آموختن، با ایمان زیستن و شهادت سپری کرد.

دکتر شهیده مهسا طاهری، متولد 28 آبان 1372 در اراک پژوهشگری بود که سال‌ها تلاش و شب‌بیداری‌های بی‌وقفه، او را به دانشی راهبردی در صنعت موشکی ایران رساند.مادر این شهیده خاطر نشان می‌کند: «ایشان آزمون وزارت دفاع دادند، قبول شدند و رفتند در قسمت هوافضا و درباره شیمی کوانتوم تحقیقاتی را انجام دادند». او از حلقه‌های اصلی طراحی سپر محافظ موشک‌های رادار‌گریز بود. عایقی که شهیده مهسا طاهری ساخت، از نمونه آمریکایی آن هم قوی‌تر و کامل‌تر بود. پدر این شهیده می‌گوید: «به ماده عایقی دست یافته بود که روی بدنه سلاح‌ها، موشک‌ها و پهپادها یا هواپیماها برای رادارگریز بودن کشیده می‌شود. درس خواندند و از امکانات این کشور استفاده کردند برای چنین روزی».

مادر شهیده طاهری همچنین خاطر نشان می‌کند: «ارادت خاصی به امام زمان(عج) داشت و هر جزوه‌ای را که شروع می‌کرد، اول آن می‌نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم.یا صاحب الزمان ادرکنی.»

گفت‌وگوی مادر و شهیده در سحرگاه شهادت رهبر مجاهد شهید تصویری است از عهدی که مهسا با رهبر شهیدش بسته بود؛ مادر شهیده مهسا طاهری خاطر نشان می‌کند: «در سحرگاه شهادت رهبر انقلاب در جنگ رمضان، مهسا در خوابگاهی تنها، با‌ گریه‌ای شدید تماس گرفت. به مهسا گفتم بیا اراک، گفت نه من باید راه رهبرم را ادامه بدهم و تا تقاص خون رهبرمان و آقایمان را نگیرم نمی‌آیم. سنگرش را حفظ کرد. گفت تمام فرمول‌هایی که دارم باید ارائه بدهم».

این شهیده با وجود ویرانی محل پژوهش او در حملات دشمن صهیونی آمریکایی، دست از تلاش نکشید. دوست شهیده مهسا طاهری می‌گوید: «مهسا برای من تعریف کرد که همه کسانی که در آن اتاق بودیم، در لیست ترور اسرائیل هم بودیم و گفت که من این بار که جنگ بشود، حتما شهید می‌شوم».

شهیده مهسا طاهری سرانجام، سیزدهم اسفند سال 1404 در جلسه‌ای برای هماهنگی استقرار در مکانی جدید و ارائه دستاوردهای علمی‌اش به جمعی از متخصصان هدف حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. هویت این شهیده با آزمایش DNA از دو انگشت، تایید می‌شود. مادر شهیده می‌گوید: «دشمن مطمئن باشد کور خوانده است. مهساهای دیگر و تمام دختران ایران جای مهسای من هستند و راه او را ادامه می‌دهند».