«محمدرضا طالبی» بسیجی حافظ امنیت و از مجروحین اغتشاشات دی ۱۴۰۴ به کاروان شهدا پیوست

محمدرضا طالبی بسیجی حافظ امنیت و مجروح اغتشاشات دی سال ۱۴۰۴ به کاروان شهدا پیوست.

۱۹ دی ۱۴۰۴ زندگی ۱۸ساله شهید محمدرضا طالبی در پی حمله اغتشاشگران و تروریست‌ها دگرگون شد. او در حمله اغتشاشگران بر اثر ضربه شدید به سر به شدت مجروح شده و به کما رفت و 9 ماه در انتظار بازگشت ماند.

سرانجام در اول آبان ۱۴۰۵، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، پس از تحمل رنج فراوان به فیض شهادت نائل آمد. محمدرضا جوانی مؤمن بود که در آغاز راه زندگی جان خود را فدای امنیت مردم و کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی کرد. یادش گرامی و روح بلندش با حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) محشور باد.