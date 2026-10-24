فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۶۶۶
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

«محمدرضا طالبی» بسیجی حافظ امنیت و از مجروحین اغتشاشات دی ۱۴۰۴ به کاروان شهدا پیوست

محمدرضا طالبی بسیجی حافظ امنیت و مجروح اغتشاشات دی سال ۱۴۰۴ به کاروان شهدا پیوست.
۱۹ دی ۱۴۰۴ زندگی ۱۸ساله شهید محمدرضا طالبی در پی حمله اغتشاشگران و تروریست‌ها دگرگون شد. او در حمله اغتشاشگران بر اثر ضربه شدید به سر به شدت مجروح شده و به کما رفت و 9 ماه در انتظار بازگشت ماند.
سرانجام در اول آبان ۱۴۰۵، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، پس از تحمل رنج فراوان به فیض شهادت نائل آمد. محمدرضا جوانی مؤمن بود که در آغاز راه زندگی جان خود را فدای امنیت مردم و کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی کرد. یادش گرامی و روح بلندش با حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) محشور باد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بازتاب بیلبورد زندانی شدن ترامپ در تهران

فاطمه عزیز! از امت خود راضی شدید؟(نکته)

خاک هم گویی‌گریبان چاک کرد(به جای گفت ‌و شنود)

خیابان در مصاف (یادداشت روز)

ملت مبعوث‌شده درد مشترک ترامپ و غربگرایان

هدف قرارگرفتن کابل‌های ارتباطی و مراکز داده منطقه در صورت تجدید جنگ

اظهارات شنیده نشده از شب‌های جهنمی آمریکا پس از حملات ایران

کیهان و خوانندگان

محاصره ایران را از مسیرهای حقوقی پیگیری کنیم

وقتی مردم ایتالیا در آتش توهم ترامپ سوختند