رئیس قوه قضائیه در ادامه سلسله نشست‌های خود با جوامع نخبگانی، در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور، حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در این نشست، با اشاره به اهمیت مسئله‌شناسی در حوزه‌ اقتصاد، اظهار داشت: هدف از برپایی چنین نشست‌هایی با شما اندیشمندان علم اقتصاد، نه فقط کمک به دولت و حاکمیت بلکه کمک به کشور است. امروز حل مسائل فوری و بحران‌ها و شبه‌بحران‌های حوزه‌ اقتصاد، یک ضرورت اولویت‌دار است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ما قطعاً می‌توانیم حکمرانی بهتری داشته باشیم، عنوان کرد: بدین‌منظور باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که در وهله‌ نخست، معضلات فعلی اقتصادی مرتفع شوند و در مرتبه‌ بعدی، زمینه و منشأ شکل‌گیری و ایجاد این معضلات نیز مسدود شود.

وی ضمن تشریح معضلات مزمن اقتصادی کشور، ادامه داد: سالهاست که ما تورم داریم؛ تورم همراه با رکود نیز داریم؛ با افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز هم مواجه‌ایم.اینها مسائل مزمن و اولویت‌دار ما در حوزه‌ اقتصاد است؛ ضروری است در باب رفع این معضلات، چاره‌اندیشی عاجل و عاقلانه کنیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: در حل مسائل و معضلات اقتصادی باید مقولات را درهم‌تنیده و مرتبط با یکدیگر بدانیم؛ تورم یک معضل است و رفع آن ضروری است، لکن نباید وقتی در حوزه‌ کاهش تورم، تدبیر می‌کنیم، این تدبیر ما، معضلی دیگر بیافریند و موجبات رکود، ضربه خوردن تولید و افزایش نرخ بیکاری، فراهم گردد.

محسنی‌اژه‌ای، بی‌توجهی به جنگ و تحریم در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور را امری نادرست و ناصواب قلمداد کرد و بیان داشت: در ارائه راهکار‌های عاجل اقتصادی باید به مقوله‌ جنگ تحمیلی نیز عنایت و التفات داشته باشیم.

شکست دشمن برای جلوگیری از رشد و پیشرفت کشور

وی خاطرنشان کرد: وقتی از معضلات و ناکارآمدی‌های حوزه‌ اقتصاد می‌گوییم، نباید دسایس و توطئه‌های دشمنان را نیز فراموش کنیم؛ دشمن مستکبر، در وهله اول تمام تلاشش را مصروف کرد که این انقلاب، شکل و نُضج نگیرد؛ اگر شکل گرفت پیشرفت نکند؛ لکن اکنون از اردوگاه همان دشمن این اعتراف شنیده می‌شود که ایران اسلامی قدرت چهارم دنیا است. مخلص کلام آنکه، نقص‌ها را ببینیم و بگوییم، اما شرایط تحمیلی از ناحیه دشمن را نیز مدنظر قرار دهیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع اختلاف‌نظر‌ها در حوزه‌ی راهکار‌های اقتصادی، اظهار داشت: اختلاف‌نظر‌های کارشناسی، یک امر معمول و متداول است و در همین نشست نیز نقطه‌نظرات متفاوت و بعضاً متعارضی در باب یک موضوع واحد از سوی اقتصاددانان شنیده شد. فی‌المثل عده‌ای تاکید بر تشکیل شوراهای‌عالی و نهاد‌های بالادستی برای تمشیّت امور اقتصادی داشتند و در مقابل عده‌ای نیز، این شورا‌ها و نهاد‌ها را مؤثر در رفع معضلات اقتصادی نمی‌دانستند. در این رابطه باید یک آسیب‌شناسی و دقت‌نظر صورت گیرد. از حدود ۱۸ سال پیش، تشکیل نهاد‌ها و شورا‌هایی که متمرکز بر امر اقتصاد هستند، آغاز شد؛ باید بررسی و آسیب‌شناسی شود که آیا آن شورا‌ها در نیل به اهداف ترسیمی، مؤثر و نافع بودند یا خیر. آنچه واضح است، آن است که بعضاً در شرایط جنگ ترکیبی و تحمیلی دشمن، بسیاری از امور را نمی‌توان به روال معمول و متعارف، تمشیّت کرد و نیاز به تأسیسات و مجوز‌هایی برای تسریع در فرآیندهاست.

محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی دیگر از نقاط افتراق در سخنان و نظرات شما اقتصاددانان این بود که عده‌ای تاکید داشتند نباید در زمان و شرایط جنگی، به «سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد» متوسل شد و در مقابل عده‌ای تصریح داشتند که اگر از قبل، سخت‌گیری‌ها و مضایق نسبت به رویکرد‌های بازار آزاد نبود، اکنون وضع‌مان مطلوب‌تر بود.

وی ضمن تاکید بر اهمیت هم‌افزایی قوا و گرفتن آرایش جنگی در شرایط فعلی، تصریح کرد: شما اقتصاددانان تاکید داشتید که تصمیمات و اَعمال قوای سه‌گانه باید مکمل و هم‌افزا باشد؛ نه اینکه این تصمیمات و اقدامات، ناقض یکدیگر باشند؛ این حرف کاملاً درست و صواب است و ما نیز بدان تأکید داریم. شما اقتصاددانان تصریح کردید که در شرایط جنگی باید ملتزم به اقتضائات جنگی باشیم و سیاست‌ها و برنامه‌ها و کنش‌های مسئولان و حتی مردم، همگی مبتنی بر اقتضائات جنگی باشد؛ این کلام نیز بسیار دقیق و سنجیده است و ما نیز بر آن تأکید داریم. قطعاً نمی‌توان در زمان جنگ، غیرجنگی عمل کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تشریح مقوله‌ چگونگی تقویت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی پرداخت و عنوان کرد: سرمایه اجتماعی و مقوله‌ی اعتماد مردم، بسیار امر حائز اهمیتی است. مردم، اساس نظام ما هستند؛ لکن چگونگی حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی نیز موضوع مهمی است؛ آیا چنانچه مدام از کمبود‌ها و کاستی‌ها بگوییم و در این رابطه، برنامه‌سازی و خبررسانی کنیم، سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و یا بالعکس، اتخاذ این شیوه، عامل تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد و امید مردم می‌گردد؟

محسنی‌اژه‌ای، افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی را مقوله‌ای بسیار مهم و راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی خود تلاش دارد به درون ساختار‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه نفوذ کند و ذهن و اراده‌ جمعی مردم ما را به میدان تیر خود تبدیل کند؛ در چنین شرایطی، بالا بردن ضریب تاب‌آوری عمومی، بسیار مقوله‌ خطیری است و باید در زمره‌ اولویت‌های هر دولت و حاکمیتی باشد.

وی ادامه داد: در حیطه‌ مسائل اقتصادی، نمی‌توان کمبود‌ها و کاستی‌ها را متوجه یک دولت کرد؛ کمااینکه در حیطه‌ قضا نیز نمی‌توان نقص‌‎ها را صرفاً ناشی از یک دوره دانست.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، محمد نهاوندیان، داود دانش‌جعفری، عادل پیغامی، حسین عبده تبریزی، سجاد برخورداری،مرتضی افقه، محمد مهدی مجاهدی، محسن کریمی، عطا بهرامی، محمد آرام، حمیدرضا مقصودی، حسین درودیان، مصطفی سمیعی‌نسب و عبدالمجید شیخی از اساتید و کارشناسان اقتصاد به بیان مطالب و نقطه ‌نظرات خود پرداختند.