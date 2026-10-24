انهدام تیم جاسوسی در غرب کشور توسط سپاه

سربازان گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه نجف اشرف و تیپ انصارالرسول (ص) نیروی زمینی سپاه، از انهدام یک تیم ۲ نفره وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه و کشف محموله تسلیحاتی و ارتباطی از آن‌ها خبر دادند.

سربازان گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و تیپ تکاور انصارالرسول‌(ص) نیروی زمینی سپاه، یک تیم ۲ نفره وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه را طی یک عملیات دقیق اطلاعاتی شناسایی و پیش از انجام هرگونه تحرک دستگیر کردند.

کشف تجهیزات ارتباطی استارلینک و محموله تسلیحاتی

رزمندگان سپاه با رصد مستمر و اشراف کامل بر تحرکات مرزی و منطقه‌ای، موفق شدند در این عملیات مقتدرانه ۱۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، ۱۰ قبضه سلاح کلاشینکف و ۵ هزار عدد فشنگ جنگی (کلاشینکف و ژ۳) را از این تیم کشف و ضبط کنند.

یکی از متهمان دستگیرشده در اعترافات اولیه خود با تشریح نحوه ارتباط با سرویس‌های معاند، گفت: پیش از این به همراه پسرخاله‌ام در زمینه قاچاق کالا فعالیت می‌کردیم. حدود ۱۰ روز پیش از طریق پیام‌رسان تلگرام، فرد ناشناسی با عنوان اینکه ساکن کردستان است با من ارتباط برقرار کرد و پس از احوالپرسی و جلب اعتماد، پیشنهاد داد در ازای دریافت مبلغی پول، بسته‌ای را برای او جابه‌جا کنم.

وی مدعی شد ناخواسته در دام این شبکه تروریستی افتاده و ادامه داد: همراه پسرخاله‌ام برای جابه‌جایی بسته اقدام کردیم که در تور نیروهای اطلاعاتی سپاه گرفتار شدیم. خیانت به خاک و وطن هیچ عاقبتی جز پشیمانی و اسارت ندارد و از مردم و جوانان تقاضا دارم در فضای مجازی فریب پیشنهادهای مشکوک را نخورند، چرا که این شبکه‌ها برای اهداف خود دست به سوءاستفاده از افراد می‌زنند.

به گزارش فارس، سربازان گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه نجف اشرف و تیپ تکاور انصارالرسول (ص) تأکید کردند امنیت خط قرمز نیروهای مسلح بوده و اجازه کوچک‌ترین اقدام ضدامنیتی به معاندان داده نخواهد شد.

مردم شریف و هوشیار ایران اسلامی هرگونه تحرک مشکوک یا اخبار امنیتی را در اسرع وقت با ستاد خبری ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه در میان بگذارند.