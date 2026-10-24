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کد خبر: ۳۴۰۶۶۳
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۹
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بیانیه سفارت روسیه در تکذیب شایعات خروج دیپلمات‌های روس از ایران

سفارت روسیه در تهران نوشت که دیپلمات‌ها و متخصصان این کشور در ایران حضور دارند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
سفارت فدراسیون روسیه در تهران در واکنش به ادعاهای خروج دیپلمات‌ها و متخصصان روسی از ایران در بیانیه‌ای نوشت: ما از گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌های معاند مبنی بر اینکه ظاهراً تخلیه کارکنان سفارت روسیه و متخصصان شاغل در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جریان است، آگاه شده‌ایم.
به گزارش تسنیم، در این بیانیه آمده است: در همین راستا، اعلام می‌داریم که نه کارکنان سفارت و نه متخصصان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، در حال ترک ایران نیستند. سفارت روسیه تأکید کرد: فعالیت‌ها طبق روال عادی ادامه دارد. ادعاهای خلاف این موضوع، اطلاعات نادرستی هستند که منشأ آن‌ها نیز کاملاً مشخص است.

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