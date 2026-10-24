تلاش برای رفع مشکل صادرکنندگان محصولات به برخی کشورهای همسایه

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی گفت: در این نشست پیشنهاداتی برای رفع مشکل صادرکنندگان محصولات به برخی کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان و افغانستان مطرح شد که در مذاکره با طرف‌های خارجی مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی روز شنبه (2 آبان ماه) با موضوع دیپلماسی تجاری و صادرات غیرنفتی به منظور ارائه راهکارها و پیگیری مسائل آنها در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاه‌های اجرائی برگزار شد.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در تشریح این نشست بیان کرد: شرایط جنگی تحمیل شده، مسائل و مشکلات جدیدی را برای فعالان حوزه صادرات ایجاد کرده، از این رو تغییرات در سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به این مشکلات و تعهدات صادرکنندگان ضروری است.

وی تصریح کرد: برای صادرکنندگانی که نمی‌توانند تعهد خود را به دلیل مشکلات ایجاد شده در حمل‌ونقل ایفا کنند و یا صادرکنندگانی که ارز را دریافت و باید مواد اولیه را وارد می‌کردند، اما به دلیل مشکلات به وجود آمده در مسیرهای حمل و لجستیک، قادر به انجام تعهدات خود نیستند، راهکارها و ترتیباتی در نظر گرفته شده تا در شیوه‌ها و مقررات موجود برای این دسته از صادرکنندگان بازنگری صورت گیرد که مورد قبول دستگاه‌های مرتبط هم قرار گرفت.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین گفت: در این نشست پیشنهاداتی برای رفع مشکل صادرکنندگان محصولات به برخی کشورهای همسایه ازجمله عراق، پاکستان و افغانستان مطرح شد که این پیشنهادات قابل پیگیری در مذاکره با طرف‌های خارجی است.

به گزارش فارس، قنبری در این خصوص افزود: این پیشنهادات را برای پیگیری به سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های کشور ابلاغ خواهیم کرد. وی ابراز امیدواری کرد که به رغم مشکلات ایجاد شده از سوی دشمن، این پیگیری‌ها بتواند در آینده نه تنها موجب حفظ صادرات موجود، بلکه باعث هدفمند‌تر شدن و ارتقای سطح صادرات شود.