فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۶۵۶
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پاسخ پژوهشگر روابط بین‌الملل به بی‌بی‌سی: ایران اوکراین نیست و کسی برایش تصمیم نمی‌گیرد



در حالی‌که رسانه‌های بیگانه در چارچوب سیاست‌های رژیم‌های آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند با وارونه سازی واقعیت‌ها، ملت‌های آزاده را در چارچوب محاسبات خود تعریف کنند، یک استاد علوم سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل در پاسخ به بی‌بی‌سی با رد نظریه‌ها و مدل‌ساری‌های کاذب گفت: ابزارپنداری ایران به عنوان کالای معامله میان قدرت‌های بزرگ، نه‌تنها یک اشتباه تحلیلی بلکه یک توهّم است.
وی همچنین تأکید کرد: ایران کشوری مستقل و دارای اهرم‌های قدرت اختصاصی است که هیچ قدرتی نمی‌تواند درباره سرنوشتش تصمیم 
بگیرد.
این پژوهشگر روابط بین‌الملل علاوه‌ بر این خاطرنشان کرد: تفاوت زیادی میان ایران و اوکراین وجود دارد؛ اوکراین ابزاری در دست آمریکا و ناتو بود و با ائتلاف غرب، وارد جنگی بدون دستاورد شد اما ایران، مستقل و تنها در برابر آمریکا و اسرائیل ایستادگی کرد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

بازتاب بیلبورد زندانی شدن ترامپ در تهران

فاطمه عزیز! از امت خود راضی شدید؟(نکته)

خاک هم گویی‌گریبان چاک کرد(به جای گفت ‌و شنود)

خیابان در مصاف (یادداشت روز)

ملت مبعوث‌شده درد مشترک ترامپ و غربگرایان

هدف قرارگرفتن کابل‌های ارتباطی و مراکز داده منطقه در صورت تجدید جنگ

اظهارات شنیده نشده از شب‌های جهنمی آمریکا پس از حملات ایران

کیهان و خوانندگان

محاصره ایران را از مسیرهای حقوقی پیگیری کنیم

وقتی مردم ایتالیا در آتش توهم ترامپ سوختند