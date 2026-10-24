



در حالی‌که رسانه‌های بیگانه در چارچوب سیاست‌های رژیم‌های آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند با وارونه سازی واقعیت‌ها، ملت‌های آزاده را در چارچوب محاسبات خود تعریف کنند، یک استاد علوم سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل در پاسخ به بی‌بی‌سی با رد نظریه‌ها و مدل‌ساری‌های کاذب گفت: ابزارپنداری ایران به عنوان کالای معامله میان قدرت‌های بزرگ، نه‌تنها یک اشتباه تحلیلی بلکه یک توهّم است.

وی همچنین تأکید کرد: ایران کشوری مستقل و دارای اهرم‌های قدرت اختصاصی است که هیچ قدرتی نمی‌تواند درباره سرنوشتش تصمیم

بگیرد.

این پژوهشگر روابط بین‌الملل علاوه‌ بر این خاطرنشان کرد: تفاوت زیادی میان ایران و اوکراین وجود دارد؛ اوکراین ابزاری در دست آمریکا و ناتو بود و با ائتلاف غرب، وارد جنگی بدون دستاورد شد اما ایران، مستقل و تنها در برابر آمریکا و اسرائیل ایستادگی کرد.