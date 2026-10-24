تطهیر ترامپ توسط مدعیان اصلاحات و مقصرنمایی ایران



جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران اخیرا اظهار داشته که «وضعیت روابط ایران و آمریکا حساس و سرنوشت‌ساز و بسیار نگران‌کننده شده است و خطر تشدید تنش‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. متأسفانه، ما در استفاده بموقع و مؤثر از فرصت‌های دیپلماسی، بار‌ها فرصت‌سوزی کرده‌ایم. در چنین شرایطی، هر تصمیم شتاب‌زده یا هر فرصت ازدست‌رفته می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.»

البته اظهارات اینچنینی را افرادی پیش از وی همچون غلامحسین کرباسچی، حسین مرعشی و محمدجواد ظریف مطرح کرده‌ بودند، از قراین سخنان این افراد مشخص می‌شود که آنها مقصود و منظور واقعی‌شان تسلیم شدن در برابر آمریکا است؛ چرا که هیچ انسان آزاده، عادل و عاقلی وقتی که دوبار در حین مذاکره کشورش توسط آمریکا و اسرائیل مورد حمله قرار می‌گیرد؛ توپ را در زمین مسئولان خود نمی‌اندازد.

با وجود این، مذاکرات با قاتلان فرشته‌های میناب و امام شهید در پسا جنگ رمضان ادامه پیدا کرد که منتج به توافق اسلام آباد شد؛ اما باز هم شیطان بزرگ خلف وعده کرد و کریدوری جدید برای عبور کشتی‌های مدنظر قرارداد تا مؤلفه قدرت ایران یعنی تنگه هرمز کم اثر و یا حتی بی‌اثر شود که البته این طرح به شکست مفتضحانه‌ای انجامید. در چنین شرایطی که دشمن به وضوح خلف وعده کرده است باز هم غربگرایان مقصر و مسبب را حاکمیت ایران می‌دانند نه دولت تروریستی آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل.

حتی آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز اخیر تأکید کرده که «ما داشتیم گفت‌وگو می‌کردیم، این نامردها آمدند و قاعده و بازی را به هم زدند.». با این حال مشخص نیست چگونه و با چه معیار عقلانی و منطقی برخی مدعیان اصلاحات، جمهوری اسلامی ایران را متهم به فرصت‌سوزی دیپلماتیک می‌کنند!

یا شاید نمی‌خواهند به صراحت بگویند که منظورشان از مذاکره و فرصت‌سوزی‌ها تسلیم‌شدن در برابر آمریکاست.