نفت 117 دلاری آغاز راه است زیر و روی خلیج فارس در تیررس ایران

سرویس سیاسی-

پیام صریح نفت ۱۱۷ دلاری به اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو این است که ایران با قرار دادن تمام شریان‌های اقتصادی و زیستی در تیررس اهداف خود، تهدیدات پوشالی ترامپ و نتانیاهو را به یک کابوس فرساینده تبدیل کرده است.

در آستانه رقابت‌های انتخاباتی در ایالات متحده و سرزمین‌های اشغالی، دو ابرجنایتکارِ مفسد یعنی ترامپ و نتانیاهو دوز لفاظی‌ها و خط‌ونشان‌های تکراری خود علیه جمهوری اسلامی ایران را به اوج رسانده‌اند. بنیامین نتانیاهو، قصاب غزه، کماکان از خواب و خیال «سرنگونی حکومت ایران» سخن می‌گوید و دونالد ترامپ، کاسب تحریم و جنگ، مدعی «تمام کردن کار ایران» می‌شود؛ لفاظی‌هایی که بیش از آنکه متکی بر واقعیات روی زمین باشد، ناشی از هراس شدید از فشار افکار عمومی، رقبا و بحران‌های ساختاری داخلی است.

اما این اولین باری نیست که دشمن آمریکایی صهیونی، وعده یکسره کردن کار را می‌دهند. ترامپ و اتاق‌های فکر واشنگتن پیش‌تر نیز در جریان نبرد رمضان لاف ناچیز شمردن توان دفاعی ایران و پایان چندروزه کار را سر داده بودند، اما با برخورد به صخره سختِ مقاومت ملت مبعوث و نیروهای مسلح قهرمان، له شدند. اکنون نیز معتقدان به سراب تهدید باید بدانند ایران اسلامی برخلاف تصورات دشمن، دست‌بسته نخواهد بود و در رویارویی جدید، نه‌تنها موازنه را به نفع خود بازتعریف می‌کند، بلکه با رو کردن شگفتانه‌های دفاعی و دکترین جدید خود، دامنه درگیری را به نقاطی گسترش خواهد داد که دشمن حتی فکر آن را هم نمی‌کند!

بلوف‌های ترامپ قمارباز

و عبور نفت از مرز ۱۱۷ دلار

تهدیدهای توخالی واشنگتن و تل‌آویو بیش از آنکه یک استراتژی باثبات نظامی باشد، مانوری سیاسی در انباشت بحران‌های داخلی است. در حالی که شبکه «سی‌ان‌ان» مدعی آماده‌سازی طرح‌های حمله شدید و سناریوهایی همچون به‌کارگیری بمب‌های سنگین موسوم به «مادر همه بمب‌ها» برای عقب‌راندن ایران شده و شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز تلاش می‌کند جو جنگی ایجاد کند، واقعیت‌های بازار جهاد اقتصادی سیلی محکمی به گوش ترامپ زده است.

تارنمای آمریکایی «لاتین‌تایمز» در تحلیل منطقی خود اذعان می‌کند که ادعاهای پیروزمندانه ترامپ قمارباز در گردهمایی‌ها صرفاً کارکرد انتخاباتی دارد و پیامدهای واقعی سیاست‌های واشنگتن اکنون با هر بار پر کردن باک بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر آمریکا توسط مردم حس می‌شود. توقف کشتی‌های متخلف و سوپرنفتکش‌ها با آتش موشک‌ها در تنگه هرمز و جهش بی‌سابقه بهای نفت برنت به بالای ۱۱۷ دلار در هر بشکه ثابت کرد که این تازه «آغاز راه» است.

همان‌طور که خبرنگار ارشد بی‌بی‌سی معترف شد، ایران حساب‌شده و مرحله‌به‌مرحله با بهره‌گیری از ابزارهای راهبردی خود، معادلات انتخاباتی آمریکا و صهیون را زیر ضربه قرار داده است.

شگفتانه‌های ما....

دکترین آفندی ایران در رویارویی جدید، تسلط کامل بر تمام ابعاد ژئوپلیتیک خلیج‌فارس است. رویترز در گزارشی بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های واشنگتن افشا کرد که تنها در طول یک ماه، بیش از ۲۸ مورد عملیات مهار و برخورد با شناورها و نفتکش‌های متخلف در تنگه هرمز صورت گرفته که مجموع این اقدامات را از زمان آغاز تجاوزات دشمن به ۱۱۳ مورد رسانده است. در حقیقت تمام دنیا دارد هزینه اقتصادی جنگی را می‌پردازد که آمریکا مسئولیت اصلی آغاز آن را بر عهده دارد و اکنون جریان نفت، گاز، پتروشیمی، تجارت کالا و سرمایه‌گذاری در سراسر منطقه زیر سایه پاسخ صریح ایران قرار گرفته است.

اما این همه ماجرا نیست و شگفتانه‌های ایران ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر دارد؛ به‌طوری‌که امروز تمام ابعاد زیستی و ارتباطاتی دشمن، اعم از زیر و روی خلیج‌فارس در تیررس موشکی ایران قرار گرفته است. اخطار و هشدار صریح مسئولان ارشد نظامی کشور، از جمله سرلشکر رضایی، پرده از فاز جدیدی از بانک اهداف ایران برداشت. آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از دو هزار میلیارد دلار زیرساخت گران‌قیمت شامل کابل‌های فیبر نوری زیردریا، دیتاسنترها و مراکز هوش مصنوعی مستقر کرده‌اند.

همان‌گونه که شبکه الجزیره هشدار داد، نزدیک به ۸۰ درصد جریان اینترنت جهانی و تبادلات دیتای بین‌المللی در تیررس مستقیم ایران قرار دارد. فلج کردن این رگ‌های حیاتی دیجیتال در پهنه اعماق دریا و انهدام مراکز داده در کنار مهار سوپرنفتکش‌ها بر سطح آب، نشان می‌دهد نیروهای مسلح ایران تسلط کامل بر زیر و روی خلیج‌فارس دارند و هزینه هرگونه حماقت را برای غرب با ضریب نجومی افزایش خواهند داد.

بانک اهداف به‌روز شده است!

در سناریوی یک رویارویی فراگیر و بدون خط قرمز، بانک اهداف ایران فراتر از استحکامات شناخته‌شده نظامی رفته و گره‌های حیاتی و شریان‌های زیستی طرف مقابل را نشانه خواهد رفت. در حوزه انرژی و پالایشگاهی، تأسیسات شرکت عظیم آرامکو، میدان نفتی بقیق و پایانه رأس‌تنوره در عربستان، مجتمع گازی حبشان و پالایشگاه الرویس متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC)، میدان‌های گازی استراتژیک «لویاتان» و «تامار» به همراه پالایشگاه‌های حیفا و اشدود در سرزمین‌های اشغالی، مجتمع گاز طبیعی مایع راس‌لفان و میدان گازی شمال در قطر، و پالایشگاه‌های الزور، میناءالاحمدی و میناءعبدالله در کویت و .... تماماً در دایره آتش موشک‌های ایران قرار

دارند.

در حوزه زیرساخت‌های حیاتی آب، برق و حمل‌ونقل نیز دست ایران کاملاً باز است. تأسیسات آب‌شیرین‌کن «سورک» و «هدرا» در اسرائیل، «طویله» و «جبل‌علی» در امارات، «جبیل» و «رابغ» در عربستان، «ام‌الحول» و «رأس ابوفنطاس» در قطر، و «الزور» و «دوحه غربی» در کویت در کنار نیروگاه هسته‌ای براکه امارات، نیروگاه‌های اوروت رابین و روتنبرگ اسرائیل جنایتکار و نیروگاه‌های الصبیه و الزور جنوبی کویت همگی شریان‌های زیستی متخاصمین محسوب می‌شوند.

همچنین شریان‌های حمل‌ونقلی از جمله بنادر استراتژیک جبل‌علی، خلیفه، حیفا، اشدود و حمد و فرودگاه‌های بین‌المللی دبی، بن‌گوریون، حمد، ملک عبدالعزیز و ملک خالد، بخش دیگری از این بانک اهداف گسترده را تشکیل می‌دهند که ضربه به آن‌ها شیرازه اقتصادی متجاوزان را از هم خواهد پاشید.

انبارهای خالی واشنگتن

و بازآرایی خیره‌کننده

توان موشکی ایران

تحلیل موشکافانه رسانه‌های غربی حاکی از آن است که آمریکا نه‌تنها توان وارد شدن به یک نبرد فرسایشی را ندارد، بلکه ذخیره انبارهای تسلیحاتی‌اش به ته رسیده است. بر اساس اسناد فاش‌شده از مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی (CSIS)، موجودی موشک‌های رهگیر «پاتریوت» ارتش آمریکا در سراسر جهان به کمتر از

۸۲۷ فروند و موشک‌های سامانه «تاد» به حدود ۲۷۸ فروند کاهش یافته است؛ ناپایداری وحشتناکی که با ظرفیت تولید محدود سالانه شرکت‌های اسلحه‌سازی نظیر لاکهید مارتین که طرح رساندن تولید آن به ۲۰۰۰ فروند برنامه‌ای هفت‌ساله است، در کوتاه‌مدت جبران‌پذیر نیست.

همچنین روزنامه «واشنگتن‌ پست» در گزارش تحقیقی اختصاصی خود با بررسی بیش از ۱۰۰ تصویر ماهواره‌ای و داده‌های راداری اعتراف کرد که در جریان جنگ ۴۰روزه، دست‌کم ۲۲۸ سازه یا قطعه تجهیزات نظامی آمریکا در ۱۵ پایگاه منطقه‌ای نابود شده یا آسیب جدی دیده‌اند و زخم‌های ناشی از آن حملات موشکی هنوز

ترمیم نشده‌اند.

در نقطه مقابل، نیروهای مسلح دلاور ایران توان موشکی و پهپادی خود را بر پایه درس‌های به‌دست‌آمده بازآرایی کرده‌اند. اکنون بخش بزرگی از پرتابگرهای سوخت جامد در پایگاه‌هایی مستقرند که بخش زیادی از توان اطلاعاتی دشمن را برای یافتن آن‌ها گرفته و در بازه زمانی زیر ۱۵ دقیقه آماده شلیک می‌شوند. سرجنگی‌های هدایت‌پذیر مانوردهنده در فاز نهایی مسیر فرود را به‌صورت غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌دهند تا مانع از قفل راداری سامانه‌های تاد و پاتریوت شوند و ترکیب امواج پروازی موشک‌های کروز، سرجنگی‌های بارشی و پهپادها به‌گونه‌ای طراحی شده که خطوط پدافندی دشمن را پیش از رسیدن موشک‌های اصلی دچار خطا و کمبود شدید ذخیره رهگیر کند. هرچند «پدر بمب‌ها» نیز منتظر «مادر بمب‌ها» است!

نظمی نو در خلیج‌فارس

به گزارش بانک جهانی، اختلال در تنگه هرمز بزرگ‌ترین شوک تاریخ بازار نفت را رقم زده و باعث سقوط ۱۰ میلیون بشکه‌ای عرضه روزانه نفت در بازارهای جهانی شده است. این شوک عظیم، فدرال رزرو آمریکا را در یک «تله سیاستی» تاریخی و نابودکننده گرفتار کرده است؛ به‌طوری‌که کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی، تورم انرژی را شعله‌ورتر می‌سازد و از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، بازار سهام و اوراق قرضه آمریکا را هم‌زمان زیر فشار فروپاشی قرار می‌دهد. در چنین تله‌ای اعتبار سیاست‌گذار فرسوده شده و همان مکانیزم بحران‌ساز دهه ۱۹۷۰ فعال می‌گردد.

این همان بن‌بستی است که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشور نیز بدان اشاره کرد؛ جایی که آمریکا تنها در سه سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار از محل مالیات مردم خود را صرف دفاع موشکی از رژیم صهیونیستی کرده است، رابطه‌ای یک‌طرفه و پرهزینه که بار آن مستقیماً بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی قرار دارد. جریان خودباخته‌ای که سیاست ایران در قبال تنگه هرمز را نکوهش می‌کنند باید بدانند مسئله فقط باز ماندن یک آبراه نیست، بلکه مسئله، ساختن نظمی است که در آن امنیت برای همه باشد، نه امتیازی برای برخی و محرومیتی

برای دیگران.

حمله به ایران

هزینه بالایی دارد

امروز ژئوپلیتیک قدرتمند ایران در غرب آسیا به نقطه تثبیت رسیده است. روزنامه «واشنگتن‌پست» به‌درستی متوجه شده که ایران در این نبرد فرسایشی هدف کاملاً روشنی دارد: ایجاد نظم جدیدی مبتنی بر دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و قطع پیوندهای امنیتی آمریکا با کشورهای عربی خلیج‌فارس. تصمیمات شتاب‌زده ترامپ برای اعزام ناوهای جدید یا تهدید به ازسرگیری بمباران‌ها هرگز این اهداف راهبردی را تغییر نخواهد

داد.

زورگویان غربی و سگ هار آن‌ها در منطقه باید بدانند خلیج‌فارس دیگر حیاط‌خلوت آن‌ها نیست. زیر و روی خلیج فارس، از سوپرنفتکش‌ها و پایانه‌های نفتی گرفته تا کابل‌های فیبر نوری و دیتاسنترهای دو هزار میلیارد دلاری زیر دریا، همگی در تیررس دقیق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. چنانچه ترامپ و نتانیاهو به لاف‌زنی‌ها و تهدیدهای خود ادامه دهند، نفت ۱۱۷ دلاری تنها گام نخست یک فروپاشی دومینووار برای اقتصاد غرب خواهد بود و هزینه هرگونه تجاوزگری جدید، با ضریب بالایی به آن‌ها تحمیل

خواهد شد.