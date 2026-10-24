فامیل دور!(گفت و شنود)

گفت: سایت خبری انتخاب با تحریف تیتر یک و گزارش مستند کیهان، بی‌آن که بداند از یک‌سو به هویت ضد‌انقلابی خود و مدعیان اصلاحات اعتراف کرده است و از سوی دیگر هویت وطن‌دوستانه و انقلابی کیهان را تأیید کرده است.

گفتم: چطور مگر؟ چی نوشته؟!

گفت: کیهان با تیتر یک «‌آقای پزشکیان در وزارت علوم چه خبر است‌»؟! به استفاده از برخی افراد کم‌سواد و هتاک در جایگاه استادی و عادی‌سازی بی‌حجابی و چشم‌پوشی از صلاحیت‌های دینی و انقلابی در جذب اساتید اعتراض کرده بود و سایت انتخاب نوشته است؛ «کیهان اعتراض کرده چرا اساتید و مسئولان دانشگاه‌ها مطابق میل کیهان رفتار نمی‌کنند‌»؟!

گفتم: یعنی اعتراف کرده که کیهان طرفدار اساتید فرهیخته و انقلابی است و «انتخاب» و برخی دیگر از مدعیان اصلاحات طرفدار افراد کم‌سواد و ضد‌انقلاب هستند!

گفت: خیلی ناشیانه سعی کرده که را‌بطه خودش را با اساتید بی‌هویت پنهان کند!

گفتم: یارو از دور برای قبری فاتحه می‌خواند! پرسیدند؛ چرا از دور فاتحه می‌خوانی؟ گفت؛ به کسی نگو، فامیل دورمونه!