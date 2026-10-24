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کد خبر: ۳۴۰۶۵۰
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

فامیل دور!(گفت و شنود)

گفت: سایت خبری انتخاب با تحریف تیتر یک و گزارش مستند کیهان، بی‌آن که بداند از یک‌سو به هویت ضد‌انقلابی خود و مدعیان اصلاحات اعتراف کرده است و از سوی دیگر هویت وطن‌دوستانه و انقلابی کیهان را تأیید کرده است.
گفتم: چطور مگر؟ چی نوشته؟!
گفت: کیهان با تیتر یک «‌آقای پزشکیان در وزارت علوم چه خبر است‌»؟! به استفاده از برخی افراد کم‌سواد و هتاک در جایگاه استادی و عادی‌سازی بی‌حجابی و چشم‌پوشی از صلاحیت‌های دینی و انقلابی در جذب اساتید اعتراض کرده بود و سایت انتخاب نوشته است؛ «کیهان اعتراض کرده چرا اساتید و مسئولان دانشگاه‌ها مطابق میل کیهان رفتار نمی‌کنند‌»؟! 
گفتم: یعنی اعتراف کرده که کیهان طرفدار اساتید فرهیخته و انقلابی است و «انتخاب» و برخی دیگر از مدعیان اصلاحات طرفدار افراد کم‌سواد و ضد‌انقلاب هستند! 
گفت: خیلی ناشیانه سعی کرده که را‌بطه خودش را با اساتید بی‌هویت پنهان کند!
گفتم: یارو از دور برای قبری فاتحه می‌خواند! پرسیدند؛ چرا از دور فاتحه می‌خوانی؟ گفت؛ به کسی نگو، فامیل دورمونه!

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