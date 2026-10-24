* شهید سلیمانی خطاب به آمریکایی‌ها به صراحت اعلام کرده بود شما جنگ را آغاز می‌کنید، اما پایان آن را ما و ملت ایران رقم می‌زنیم و امروز نتیجه این سخن را در میدان مشاهده می‌کنیم. دشمن جنگ را با هدف تضعیف و فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز کرد ولی مشاهده می‌کنیم ملت ایران در جنگ با آمریکا به پیروزی راهبردی دست یافته است.

شریعت

* در شرایطی که تنگه هرمز یکی از نقاط مهم در معادلات منطقه‌ای ایران است، موقعیت مقاومت یمن در باب‌المندب نیز می‌تواند در محاسبات طرف مقابل درباره نحوه اعمال فشار بر تهران مؤثر باشد. از این جهت کنار زدن انصارالله از باب‌المندب تنها به معنای تضعیف یک موقعیت میدانی در یمن نیست، بلکه بخشی از روندی است که هدف آن افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران از طریق تغییر موازنه در جغرافیای منطقه است. البته جمهوری اسلامی نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت تنگه هرمز در خلیج‌فارس، هزینه‌های فشار بر انصارالله را برای جبهه سعودی - آمریکایی افزایش دهد.

بهادربیگی

* آنچه امروز در باب‌المندب می‌گذرد، نه یک عملیات نظامی ساده، بلکه آزمونی برای موازنه قدرت در منطقه است. انصارالله در سال‌های گذشته نشان داده که می‌تواند با تکیه بر توان داخلی و پشتیبانی محور مقاومت، در برابر سنگین‌ترین فشارها ایستادگی کند و دست برتر را در میدان حفظ کند. دشمنان مقاومت بدانند، هر روز بیش از گذشته در باتلاقی فرو خواهند رفت و خروج از آن، هزینه‌ای فراتر از تصور برایشان خواهد داشت.

مصطفوی

* کار انقلابی در این شرایط حساس، عمل به سخنان حکیمانه امام شهید انقلاب است که فرمودند ویروس بدبینی نباید ترویج بشود. ویروس بدبینی چیز بدی است.

نوریان

* دولت ترامپ با یک کارزار تبلیغاتی در رسانه‌ها می‌کوشد ایران را متقاعد کند که شکست این کشور حتمی است. ولی واقعیت این است که آمریکایی‌ها نمی‌توانند ایرانی‌ها را فریب بدهند در نتیجه در این کارزار هم شکست خواهند خورد.

سبزواری

* ترافیک فرستادگان بین‌المللی در تهران طی روزهای اخیر، تجلی عینی یک زلزله محاسباتی در اتاق‌های فکر و مراکز مطالعات امنیت ملی آمریکاست. ورود مقامات ارشد ارتش پاکستان به پایتخت ایران، آن هم درست در امتداد رایزنی‌های سرگئی لاوروف و همزمانی آن با پیام‌های مداوم از دوحه و مسقط، نشان می‌دهد که دکترین 10 ساله غرب برای انزوای ژئوپلیتیک ایران بی‌ثمر گشته است.

عظیمی

* کارشناسان و رسانه‌های غربی اعتراف می‌کنند رفتار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران دیگر در چارچوب یک بازیگر واکنشی قابل تحلیل نیست، بلکه تهران به مرحله تسلط کامل بر پله‌های نردبان تشدید بحران رسیده و اکنون از موضع قدرت مطلق، شرایط را بر غرب دیکته می‌کند!

فرمهینی

* نخست‌وزیر فرانسه مهد آزادی! از حکومت نظامی و مقررات منع رفت‌و‌آمد اعمال‌شده در فرانسه به دلیل ناآرامی‌های جدی در پاریس و سایر شهرها حمایت کرده و آن‌را عامل آرام‌شدن نسبی اوضاع دانسته است!

طیبی

* یکی از وادادگان غربگرا اخیراً گفته که باید ترامپ را ببخشیم! آیا او چشم هم ندارد اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور قائد امت، مدرسه شجره‌ طیبه میناب، لامرد، سیریک و دیگر نقاط ایران عزیز، که در تاریخ کم‌نظیر به شمار می‌رود، را ببیند؟! این که قرآن می‌فرماید برخی کر، کور و لالند یکی از مصداق‌هایش امثال این آقاست!

نادری

* بر اساس توافق عراق و ایران برای اخراج گروهک‌های ضد‌انقلاب از عراق، پیشنهاد می‌شود با توجه به جنایت‌های بی‌شمار عناصر این گروهک‌ها، نسبت به تحویل به ایران برای اجرای حکم جنایت‌هایشان اهتمام ورزند.

قدیمی

* اندیشکده‌های راهبردی انگلیس تصریح می‌کنند مجتمع‌های نظامی غرب مانند لاکهید مارتین و ریتون، دست‌کم به 5 تا 7 سال زمان نیاز دارند تا بتوانند خلأ به وجود آمده در زرادخانه‌های موشکی سنتکام و متحد صهیونیستش را پر کنند! کفگیر آنها به ته دیگ خورده و به دنبال خرید زمان برای ترمیم هستند! مسئولان هشیار باشند و به دشمن امان ندهند.

صابری

* تحلیلگران مؤسسه کوئینزی معتقدند؛ ایران نشان داد بدون نیاز به جنگ تمام‌عیار، کلید روشن و خاموش‌کردن اقتصاد مبتنی بر نفت خلیج‌ فارس در دستان خودش قرار دارد؛ قدرتی که هرگونه مانور تبلیغاتی واشنگتن در آستانه زمستان و انتخابات کنگره را بی‌اثر و منجمد کرده است!

بیدی

* اتاق‌های فکر غرب اعتراف می‌کنند ارتش و نهادهای امنیتی پاکستان به این درک قطعی رسیده‌اند که امنیت پایدار ملی و آینده اقتصادی آنها، نه در گرو دنباله‌روی از سیاست‌های پرهزینه سنتکام، بلکه در هماهنگی ساختاری با قدرت مسلط منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران نهفته است! اینها بخشی از اثرات خون قائد شهیدمان و شهدای ماست.

توکلی

* جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی میان میدان و دیپلماسی، بازی دوگانه واشنگتن برای تحمیل مذاکره زیر آتش و خرید زمان برای بازسازی پدافند فرسوده دشمن را به بن‌بست کشانده است.

کرمی

* ورود عاصم منیر به ایران، فقط نمایشی و برای کاهش قیمت نفت است. انتقال پیام را می‌توان حتی به صورت تلفنی هم انجام داد.

سفیددشتی

* رفتار ترامپ در این چند ماه، بیانگر تلاش او برای فرار از پذیرش یک شکست سیاسی است. ترامپ برای جلوگیری از شکست سنگینش در انتخابات‌، به پول‌پاشی روی آورده و وعده پرداخت ۵ هزار دلار «سود سهام ترامپ» به هر فرد بزرگسال در صورت حفظ کنترل کنگره توسط جمهوریخواهان را مطرح کرده است.

بیگی

* انتخابات میان‌دوره‌ای برای جمهوریخواهان آمریکا در شرایطی نزدیک می‌شود که آثار جنگِ رژیم یاغی و تروریست آمریکا علیه کشورمان مستقیماً وارد زندگی اقتصادی رأی‌دهندگان شده است. یعنی این که اختلال در هرمز و باب‌المندب، افزایش بهای نفت و سوخت را به یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال هزینه جنگ به داخل آمریکا تبدیل کرده و هرچه جنگ طولانی‌تر شود، ترامپ و جمهوریخواهان در شرایط بسیار بدتری قرار خواهند گرفت.

حسن‌پور

* اوج‌گیری بهای سوخت باعث شده تا با بالا رفتن قیمت نفت، ترافیک دیپلماتیک میانجی‌ها به مقصد تهران سنگین شود. به همین خاطر سفر اخیر «عاصم منیر» نیز با هدف تنظیم بازار نفت و ایجاد تنفس مصنوعی برای ترامپ در آستانه انتخابات طراحی شده بود. اما دیدیم که با پاسخ قاطع مقامات جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد و قیمت نفت به 117 دلار رسید.

نعمت‌زاده

* گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نشان می‌دهد رژیم صهیونی به‌دلیل سال‌ها جنگ و نسل‌کشی، با خطر جدی «جنگ داخلی» یا فروپاشی ساختار سیاسی مواجه است. این گزارش که بخش‌هایی از آن منتشر شده، نشان می‌دهد عوامل فشار شدیدی در میان یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی شکل گرفته که می‌تواند به وقوع جنگ داخلی منجر شود. از جمله این عوامل می‌توان به بحران اقتصادی ناشی از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی، خشم عمومی نسبت به معافیت مردان یهودی حریدی از خدمت نظامی و تلاش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وحشی رژیم صهیونی، برای حفظ قدرت در آستانه انتخابات اواخر اکتبر اشاره کرد.

کفترودی

* از آنجا که نتانیاهو نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی تاکید زیادی بر مسئله ایران داشته، اعتبارش در اسرائیل غاصب تا حدود زیادی به پرونده ایران گره خورده است. با حمله نظامی به ایران نیز نتوانست به اهداف اصلی خود که خنثی کردن تهدید ایران از طریق نابود کردن توان هسته‌ای و موشکی است دست یابد. فلذا همین امر، میزان انتقاد از این جنگ را در سرزمین‌های اشغالی افزایش داده است.

مصدق

* فرانسیس فوکویاما، مبدع نظریه «پایان تاریخ»، در یک گفت‌وگو اظهار داشته ترامپ باعث شد در پایان تاریخ بازبینی کنم. وی نتیجه‌گیری کرده که خطر راست افراطی در آمریکا از چپ رادیکال بیشتر است. وی افزوده که می‌دانستم که بیش از سی سال بعد، ثروت برای دونالد ترامپ کافی نخواهد بود.

طوسی