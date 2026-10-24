بانوی امنیت و الگوی تعهد روایتی از مجاهدت شهیده افتخاری در دیار وحدت

شهادت «نصرت افتخاری» معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از تلفیق رسالت مادری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی زنان در خط مقدم خدمت و امنیت را در جنوب‌شرق کشور به تصویر کشید.

نقش‌آفرینی زنان در سطوح مدیریتی، سیاستگذاری‌های کلان و عرصه‌های راهبردی، همواره از شاخص‌های برجسته توسعه اجتماعی و نشانه بالندگی نیروی انسانی در کشور محسوب می‌شود؛ حضوری اثرگذار که ظرفیت فکری و اجرایی نیمی از جامعه را در مسیر حل مسائل پیچیده فرهنگی، اجتماعی به میدان می‌آورد. در چند دهه اخیر شاهد نقش مؤثر و عملیاتی بانوان ایرانی در مسئولیت‌های متخلف کشور اعم از مدیران ارشد در سطح وزیر، معاونین وزیر، معاون رئیس‌جمهور، سخنگوی هیئت دولت، رؤسای سازمان‌ها و نهادها، فرمانداران و بخشداران بودیم اما با شهادت سرهنگ‌دوم دکتر نصرت افتخاری در سیستان وبلوچستان یک نقش مؤثر دیگر بانوان در اداره کشور در مبحث امنیت را تداعی کرد و به اثبات رساند که زنان دوشادوش مردان برای رشد و توسعه و اقتدار ایران ایستاده‌اند و دین خود را به وطن ادا کرده‌اند.

سرزمین پهناور سیستان بلوچستان که به قله تفتان تکیه کرده و در گستره سرزمینی خود تا آب‌های نیلگون مکران در دریای عمان، مردان و زنان با غیرتی را در خود دارد؛ علاوه‌ بر اینکه مرزداران صدیق و دلسوزان به وطن هستند، تأثیرگذاری فراوانی در اعتلا و توسعه این استان و کشور دارند و بسیاری از این مردان و زنان نمونه‌هایی از شجاعت، علم و تقوا و وطن‌پرستی محسوب می‌شوند.

استان سیستان و بلوچستان، خاستگاه مردمان صبور و دیار پیوند ناگسستنی اقوام و مذاهب، بستری است که پاسداری از امنیت و سرمایه اجتماعی آن، نیازمند رویکردی اقناعی، عاطفی و مبتنی بر کرامت انسانی است و شهیده افتخاری با درک دقیق این ضرورت، همواره پیوند میان شیعه و اهل‌سنت، بزرگان طوایف و اقشار مختلف مردم را رسالت اصلی خود می‌دانست.

در این میان، زندگی و شهادت نصرت افتخاری الگویی عینی از این حقیقت روشن است؛ بانویی فرهیخته که با وجود مسئولیت خطیر مادری و پرورش پنج فرزند (چهار پسر و یک دختر)، میدان خدمت را رها نکرد و نشان داد که میان تعهد به کانون گرم خانواده و ایثار در عرصه عمومی تضادی وجود ندارد. او نه در حصار اتاق‌های اداری، بلکه در عمق جامعه و میدان‌های دشوار اجتماعی، مفهومی اصیل از تعهد و مدیریت میدانی را معنا بخشید.

نگاه او به مدیریت فرهنگی و اجتماعی انتظامی، معطوف به خدمت بی‌منت در مناطق کم‌برخوردار، تعامل با خانواده‌ها و شنیدن دغدغه‌های مردم از کانون روستاها تا مناطق شهری بود؛ مسیری که در کنار توانمندسازی همکاران و ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس، جایگاهی والا در دل‌های مردم منطقه برای وی رقم زد.

زنان ایران پای وطن ایستاده‌اند

‌شهادت این بانوی فرهیختـه و مسئول، بازتاب گسترده‌ای در محافل مدیریتی و اجتماعی کشور داشت. در پی این ضایعه اندوه‌بار، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پیامی این اقدام تروریستی را محکوم و شهادت وی را تسلیت گفت.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: «شهادت سرهنگ‌دوم خانم دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان‌ و بلوچستان، در مسیر خدمت به مردم، ضایعه‌ای تلخ و اندوه‌بار است. این بانوی فداکار با خدمت و جان‌فشانی خود بار دیگر نشان داد که زنان ایران، دوشادوش مردان، پای وطن ایستاده‌اند و در پاسداری از امنیت مردم و همبستگی اجتماعی سهمی ماندگار دارند. نام و یاد او در حافظه مردم ایران زنده خواهد ماند.

شهیده افتخاری، در مسیر خدمت به مردم

‌حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در پیام تسلیت اظهار کرد: شهیده افتخاری، در مسیر خدمت به مردم، به‌ویژه مردم مناطق کمتر برخوردار، مجاهدت‌ کرد و در آخر نیز در همین صراط مستقیم به فوز شهادت نائل آمد و شهادت ایشان گواهی بر این حقیقت کتمان‌ناپذیر است که حوزه‌ امنیت‌افزایی در کشور پیوندی ناگسستنی با قلوب مردم و گره‌گشایی از امور مردم دارد. سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی گفت: دکتر افتخاری از آن انسان‌هایی بود که امنیت را تنها در نبود تهدید و برقراری نظم خلاصه نمی‌کرد؛ او باور داشت امنیت پایدار، در دل‌های آرام، خانواده‌های حمایت‌ شده، اعتماد مردم به پلیس و پیوند ناگسستنی اقوام و طوایف ریشه می‌دواند. به همین باور، در میدان خدمت حاضر می‌شد، پای صحبت معتمدان و مردم می‌نشست و برای حفاظت از کودکان، نوجوانان، زنان و سالمندان در برابر آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی، راه آموزش، آگاهی‌بخشی و اعتمادسازی را دنبال می‌کرد.

مطالبه عمومی برای مجازات عاملان ترور

‌آیین تشییع پیکر مطهر این شهیده خدمت و امنیت، با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم نجیب زاهدان، خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان نظامی و انتظامی، علما و معتمدان شیعه و اهل‌سنت و عشایر غیور منطقه برگزار شد.

تشییع‌کنندگان با چشمانی اشک‌بار اما گام‌هایی استوار، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، اقدام مذبوحانه و تروریستی بدخواهان وحدت امت اسلامی را به‌شدت محکوم کردند و شناسایی سریع، قاطع و مجازات عاملان این جنایت را خواستار شدند.

‌شهیده نصرت افتخاری معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان جمعه گذشته ۱۷ مهر حین انجام مأموریت در محور چشمه‌زیارت زاهدان بر اثر حمله تروریستی گروهک معاند به شهادت رسید. شهادت این بانوی مدیر و مادر فداکار، سندی ماندگار از نقش بی‌بدیل زنان متعهد در پاسداری از ثبات اجتماعی و تقویت همبستگی ملی در پهنه پهناور ایران اسلامی خواهد ماند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی