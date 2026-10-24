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کد خبر: ۳۴۰۶۴۱
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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برگزاری جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن در فرمانداری تالش

تالش- خبرنگار کیهان:
 فرماندار تالش گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا، گامی مؤثر در مسیر دستیابی به آمار دقیق و تقویت برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور است.
جلسه هماهنگی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان تالش با شعار «سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی» به ریاست رضا جمشیدی‌سه‌ساری، فرماندار تالش، و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد برگزار شد.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز، پیش‌بینی خودرو، اطلاع‌رسانی گسترده و تبیین مزایای سرشماری ثبتی‌مبنا از طریق تبلیغات محیطی، پیام‌رسان‌ها و سایر ظرفیت‌های ارتباطی تبادل نظر کردند.
رضا جمشیدی‌سه‌ساری، با تأکید بر اهمیت سرشماری در تولید آمار دقیق و قابل اتکا، بر ضرورت هماهنگی، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای فراهم‌سازی مقدمات اجرای مطلوب این طرح ملی تأکید کرد.
وی همچنین اطلاع‌رسانی مؤثر و آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره اهداف و مزایای سرشماری ثبتی‌مبنا را از الزامات اجرای موفق این طرح دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و ابزارهای اطلاع‌رسانی برای تحقق این مهم تأکید کرد.
در ادامه، فاروق فداکار، معاون فنی و آموزش ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان‌های تالش و آستارا، ضمن ارائه توضیحاتی درباره فرایند اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵، به تشریح الزامات اجرایی این طرح و ضرورت تعامل و همکاری همه دستگاه‌های مسئول پرداخت.
در پایان، بر لزوم هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی، تأمین زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز و تقویت اقدامات اطلاع‌رسانی به‌منظور اجرای دقیق و اثربخش سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان تالش تأکید شد.

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