افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان همدان

همدان- خبرنگار کیهان:

رئیس دانشگاه فرهنگیان همدان توسعه زیرساخت‌های آموزشی را ضروری دانست و گفت: این ساختمان با زیربنای دو هزار و ۳۸۰ مترمربع احداث شده و با برخورداری از ۱۲ کلاس درس و ۱۳ اتاق اداری، فضای موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، علمی و اداری دانشگاه فرهنگیان همدان را تأمین می‌کند.

وی افزود: بهره‌برداری از این مجموعه در راستای تقویت زیرساخت‌های تربیت معلم و ارتقای امکانات آموزشی دانشجومعلمان انجام شده است؛ موضوعی که با توجه به نقش دانشگاه فرهنگیان در تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص برای نظام تعلیم‌ و تربیت کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نجفی بر توسعه فضاهای آموزشی دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد و گفت: افتتاح این ساختمان گامی در مسیر تقویت ظرفیت‌های آموزشی این دانشگاه و پشتیبانی از فرآیند تربیت معلم در استان به شمار می‌رود و زمینه مناسب‌تری برای ارتقای کیفیت آموزش‌های تخصصی، بهبود فرآیند یادگیری و آماده‌سازی معلمان آینده فراهم می‌کند.