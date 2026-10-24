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کد خبر: ۳۴۰۶۴۰
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان همدان

همدان- خبرنگار کیهان: 
رئیس دانشگاه فرهنگیان همدان توسعه زیرساخت‌های آموزشی را ضروری دانست و گفت: این ساختمان با زیربنای دو هزار و ۳۸۰ مترمربع احداث شده و با برخورداری از ۱۲ کلاس درس و ۱۳ اتاق اداری، فضای موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، علمی و اداری دانشگاه فرهنگیان همدان را تأمین می‌کند. 
وی افزود: بهره‌برداری از این مجموعه در راستای تقویت زیرساخت‌های تربیت معلم و ارتقای امکانات آموزشی دانشجومعلمان انجام شده است؛ موضوعی که با توجه به نقش دانشگاه فرهنگیان در تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص برای نظام تعلیم‌ و تربیت کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
نجفی بر توسعه فضاهای آموزشی دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد و گفت: افتتاح این ساختمان گامی در مسیر تقویت ظرفیت‌های آموزشی این دانشگاه و پشتیبانی از فرآیند تربیت معلم در استان به شمار می‌رود و زمینه مناسب‌تری برای ارتقای کیفیت آموزش‌های تخصصی، بهبود فرآیند یادگیری و آماده‌سازی معلمان آینده فراهم می‌کند.

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